El Pleno extraordinario de hoy en el Ayuntamiento de Murcia ha aprobado definitivamente el expediente de Presupuestos para el año 2022. Cabe recordar que esta semana la Comisión de Pleno de Infraestructuras, Hacienda, Gestión Económica y Asuntos Generales resolvió las alegaciones presentadas a las cuentas de este año.

El plazo de exposición pública para la presentación de alegaciones a los proyectos de presupuestos finalizó el día 25 de agosto y durante ese mismo periodo ha estado publicado tanto en la sede electrónica como en la web municipal del Ayuntamiento de Murcia, tal y como marca la normativa de transparencia. Durante el plazo de exposición se presentaron un total de 24 alegaciones, de las cuales 23 lo han hecho dentro del plazo y una fuera de este. Todas fueron rechazadas, con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Podemos, la abstención de PP, y el voto en contra de Vox.

De todas las reclamaciones presentadas se recibieron 9 que se refieren a garantizar la conservación del patrimonio histórico y cultural del Cine Rex. El concejal de Hacienda, Enrique Lorca, informó en su momento que desde el equipo de Gobierno «se están realizando distintas gestiones para ello por lo que actualmente no existe base alguna para incluir de dotación presupuestaria para poder adquirir este inmueble».

Asimismo, hubo alegaciones referidas a elementos del patrimonio «que actualmente ya se están acometiendo, como son la Muralla de Verónicas, el monumento a Salzillo o la Casa de Antonete Gálvez, entre otras, o alegaciones sobre bienes que nos son de titularidad municipal», explicaron estas fuentes.

Lorca agradeció a todas las asociaciones y colectivos que han presentado alegaciones su aportación. Sobre el Cine Rex, afirmó que de momento es un ente privado, "pero nosotros hemos manifestado nuestra intención de recuperar ese espacio para los murcianos y estamos trabajando para aumentar su protección patrimonial, pero no podemos actuar sobre él porque todavía no hemos llegado a un acuerdo con los propietarios".

"Estos son los primeros presupuesto que llegan en fecha desde 2018, pero que lleguen en septiembre es una anomalía, que no puede volver a ocurrir; es un documento fundamental, la hoja de ruta del Gobierno, y debería aprobarse mucho antes", señaló.

Desde el Grupo Popular aseguraron que una vez aprobado definitivamente el Presupuesto, éste será realmente ejecutivo en octubre. «Muy tarde para acometer la mayoría de los proyectos anunciados», indicaron fuentes populares.

Según el concejal popular, Eduardo Martínez-Oliva, el Presupuesto no parte del equilibrio de base que debe tener porque los ingresos previstos vía impuestos no se corresponden con la realidad. También hizo referencia a que ciertas "promesas" que ha hecho el Gobierno de PSOE y Ciudadanos, como el recinto ferial de La Fica, o la ciudad del deporte, no aparecen reflejadas en las cuentas.

La edil de Vox, Inmaculada Ortega, explicó que votar las alegaciones en bloque no da opción votar en un sentido u otro ante cada una de ellas. “Hemos pedido que se modifique el procedimiento”, advirtió. Del Presupuesto, comentó que “ha llegado tarde” y que supone “una estafa a los murcianos”.

Cabe señalar, tal y como ya informó La Opinión, que el Pleno de hoy también ha aprobado la modificación de crédito necesaria para suprimir el paso a nivel de Beniaján y construir allí una rotonda, y para la construcción en Torreagüera de un puente sobre la rambla del Garruchal.