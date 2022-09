La jornada de la Romería de Murcia no deja casi incidencias sanitarias, informan sorprendidos desde el 112. «Solo tenemos registrados un par de desmayos, por parte de personas mayores, por encima de los 80 años, que no requirieron traslado hospitalario», explican desde los servicios de Emergencias. En el monte solo hay que lamentar una pelea que no dejó heridos de consideración, y varias intoxicaciones etílicas, desde la noche anterior, «pero un número similar al que nos encontramos cualquier sábado, o festivo de este tipo», aclaran desde el 112.

Por su parte, desde el Ayuntamiento informaron de 36 asistencias leves, la mayoría por mareos y otras por pequeñas heridas y contusiones. El susto de la jornada se lo llevó a una madre que perdió durante unos minutos a su hijo. Desde el Ayuntamiento destacan que sobre las 11.00 horas, con las primeras gotas de lluvia, muchos romeros decidieron bajar por el mismo recorrido de subida «y se formó un peligroso tapón a la altura del club de tenis», lo que obligó a las fuerzas policiales a desviar la bajada de los romeros desde la explanada. La incidencia se solucionó en pocos minutos, afirman fuentes municipales. Cabe señalar que durante la jornada se celebró el Día del Monte Limpio 2022, en colaboración con voluntarios de la Federación Murciana de Montañismo y de la Federación Scout de Murcia (ASDE). Desde un stand informaron a los romeros de cómo disfrutar del senderismo y del entorno natural, cuidando y respetando igualmente el medio ambiente. Durante la jornada de la Romería, la Concejalía de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia dispuso un dispositivo especial en el que prestaron servicio un total de 357 personas de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, apoyados por Cruz Roja.