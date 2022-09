El Gobierno regional, a través de la consejería de Agricultura, Agua, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, reforzará el dispositivo del Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia, en El Valle (Murcia) durante la celebración de la Romería de la Fuensanta.

En este dispositivo de seguridad participarán, por parte de la Dirección General del Medio Natural, 21 agentes medioambientales, cuatro brigadas forestales y otras tres de intervención rápida con sus respectivos vehículos de extinción e integradas por 36 brigadistas, más dos unidades móviles de mando.

Por parte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias estará el helicóptero de coordinación y vigilancia, que observará desde el aire el desarrollo de la jornada. El director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias y director del Plan Infomur, Fulgencio Perona, coordinará el operativo.

El director general señala que el objetivo del operativo es "garantizar que no se produce ningún incendio durante la celebración de la romería", y para ello apela a la "responsabilidad de los ciudadanos, para que eviten toda actividad que pueda provocar un incendio o ayudar a que se propague". Fulgencio Perona recuerda que está completamente prohibido hacer fuego y destaca que "no deben arrojarse colillas ni dejar basura. El mejor incendio es el que no se produce".

Dispositivo de seguridad

Durante la jornada de la Romería, la Concejalía de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia ha dispuesto un dispositivo especial para la Romería en el que prestarán servicio un total de 357 personas de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, apoyados por Cruz Roja. Así, 280 agentes de Policía Local garantizarán la seguridad en todo el recorrido. Junto a la explanada del Santuario de la Fuensanta se instalará una Oficina Móvil de Atención al Ciudadano de la Policía Local de Murcia, y dos drones reforzarán la vigilancia a lo largo del recorrido de la Romería, desde su inicio en el casco urbano hasta las inmediaciones del santuario.

A ellos se suman 22 efectivos de bomberos que ubicarán dos vehículos entre el Santuario y los Teatinos, frente al antiguo Seminario, y otro en la explanada del Santuario, además de prestar servicio en la tronaera de despedida a la Virgen en la plaza Belluga.

En cuanto a Protección Civil serán 55 los voluntarios que prestarán apoyo durante este día, con dos hospitales de campaña en el cruce denominado El Labrador, concretamente en la Finca de la Cierva, 2 SVA con personal de enfermería, una SVB y otra de VIR. Además, en el Santuario se instalará una carpa de Atención Psicosocial.