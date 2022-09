La atracción The Limit, el volador gigante de La Fica que sufrió la rotura de uno de sus cables de acero y dejó colgadas a 24 personas a 40 metros de altura durante algunos minutos, permanecerá de momento cerrada al público, según informaron fuentes municipales. Desde el Ayuntamiento explican que el cable está reparado “pero hay problemas con el ordenador”, por lo que de momento la instalación no estará operativa. Aseguran estas fuentes que están tratando de solucionar este problema desde Barcelona.

Las imágenes y los vídeos que se tomaron en el momento de la rotura se viralizaron rápidamente y las imágenes iban acompañadas con mensajes alarmistas que describían lo sucedido como un ‘accidente’. El revuelo generado en redes sociales por el incidente no ha gustado nada a la Asociación de Feriantes de Murcia. Su presidente, Miguel García, sostiene que "no se trata de ningún percance y de ningún accidente; se ha roto un cable por un desgaste interno, que es algo de lo más común, y la atracción, con su sistema de seguridad, hizo lo que tenía que hacer, quedarse bloqueada”, indica.

Según García, “no ha pasado nada, nadie ha muerto y la gente que estaba subida ni se enteró, solo se percataron de que llevaban mucho tiempo arriba y ya está”. El presidente de los feriantes asegura que se realizan de manera periódica y rigurosa controles en todas y cada una de las atracciones y que la seguridad está garantizada. Lamenta que todo se haya exagerado. En este sentido, recordó que en Terra Mítica ocurrió algo parecido, “pero eso no salió en ningún lado, no trascendió”.