El aire acondicionado del Palacio de los Deportes de Murcia llevaba varios meses funcionando mal hasta que el pasado viernes se averió definitivamente causando un grave malestar entre los deportistas de primer nivel que inician aquí la pretemporada (y a los que acabaron la temporada anterior). Las altas temperaturas que se han llegado a registrar en esta instalación provocaron que un jugador del UCAM Murcia CB, Ilimane Diop, sufriera el pasado viernes un golpe de calor en el entrenamiento del pasado viernes. El jugador se desvaneció tras sufrir una deshidratación y tuvo que ser hospitalizado. Tras una noche en el centro sanitario fue dado de alta.

Según fuentes del servicio municipal de Deportes, durante estos días se están llevando a cabo operaciones extraordinarias de mantenimiento que consisten en la reparación del compresor, para volver a la situación anterior que había antes de esta avería. Estos trabajos consisten, entre otros, en la limpieza de interiores de condensadores empleando ácido, en la colocación de una serie de rearmes automáticos y se están rastreando igualmente posibles fugas. Estas fuente informan además de que ya se han cambiado las correas de la torre de refrigeración. "La duración de estos trabajos está estimada en dos o tres semanas", señalan desde el Ayuntamiento.

Por otro lado, desde la Concejalía de Deportes han anunciado que ya está redactado el proyecto técnico para sustituir la maquinaria actual de aire acondicionado del Palacio. Un proyecto cuyo presupuesto ronda el millón y medio de euros y que en breve estará en fase de contratación pública. "Con esta actuación se pondrá fin a años de deficiencias del aire acondicionado en el Palacio de los Deportes", señalan.

Un despropósito, según el PP

El Grupo Popular culpa de esta situación al Gobierno de PSOE y Ciudadanos en Murcia por su “escaso control y la nula implicación”. “Es un auténtico despropósito que aun sabiendo que las temperaturas en Murcia son extremadamente elevadas en estas fechas, hayan permitido que el aire acondicionado siga en estas condiciones desde la pasada semana por no realizar las debidas comprobaciones y reparaciones”, ha denunciado este jueves el concejal del PP en Murcia, Felipe Coello. El concejal popular recuerda que existe una cantidad de dinero importante consignado en las diferentes partidas anuales del presupuesto para el cambio de las torres de refrigeración del Palacio, “pero que aún no se ha ejecutado por motivos que no parecen nada lógicos”.

Además, desde el PP sostiene que la lentitud para la reparación del aire acondicionado ha provocado que el Campeonato de España de Ajedrez, que comenzó esta misma semana, haya tenido que cambiar de ubicación siendo el Pabellón José María Cagigal el elegido para la celebración del campeonato. "Otra instalación, que por cierto, tampoco tiene aire acondicionado", indica el edil. "Este es un ejemplo más de la nefasta gestión del gobierno de coalición de izquierdas que deja abandonados a sus deportistas por lo que el PP exige a los socialistas que mantengan de forma óptima y adecuada las instalaciones deportivas del municipio de Murcia", concluyó.