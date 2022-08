Las obras del AVE dejan incomunicadas a cerca de 80 familias de Barriomar

Los ánimos están calientes entre algunos vecinos de la pedanía murciana de Barriomar. El corte de la calle Orilla de la Vía, como consecuencia de las obras del AVE, ha provocado que cerca de 80 familias de las calles Los Urrutias, Aire y Padre Damián se encuentren aisladas. «Los únicos accesos que tenemos ahora mismo para salir y entrar de nuestras viviendas es por debajo de la autovía, por La Innovadora, en la conexión con la carretera de El Palmar, pero cuando los jueves se instala allí el mercado semanal perdemos esa opción, es imposible salir y entrar, y llevamos así dos meses y medio», lamenta el alcalde pedáneo de la localidad, Juan José Guillamón, que recuerda que el Ayuntamiento se comprometió con los vecinos a realizar un plan de movilidad.

Sin embargo, según han asegurado fuentes municipales a esta Redacción, el que debe diseñar este plan es el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, (Adif).

Este aislamiento de la población ha provocado ya varios sucesos graves. «Hace dos jueves una ambulancia no pudo entrar para socorrer a una de nuestras vecinas, tuvimos que desmantelar antes medio mercado, y creo que a eso no hay derecho, mis vecinos no se merecen lo que les está pasando», señala el pedáneo. Además, hace cerca de un mes, los Bomberos tampoco pudieron acceder, (por la misma razón), en un primer momento al foco de un incendio que se declaró en uno de los solares de la pedanía. «Se echaron las manos a la cabeza cuando vieron lo que pasaba», comenta Guillamón.

Si la situación sigue así, a primeros de septiembre, esta previsto que se convoque una asamblea ciudadana «para tomar las decisiones oportunas y buscar las medidas de presión para que el Ayuntamiento haga algo para solucionar este problema». El presidente de la Junta Vecinal no descarta movilizaciones ciudadanas.

Una de las propuestas que está encima de la mesa pasa por actuar sobre un solar contiguo abandonado. Según el pedáneo, «solo necesitamos que se acondicione de manera que lo podamos utilizar para entrar y salir; no necesitamos ni siquiera que se asfalte, con que le echen un poco de zahorra ya estaría, permitiría conectar las tres calles y habilitar la salida dirección al Lidl que han hecho en Vera Meseguer».

En opinión del pedáneo, el mercado, con sus cerca de 70 puestos de trabajo, debe seguir funcionando porque es vital por el tipo de población que existe en la zona, y por la falta de comercios. «Lo que proponemos permitirá compatibilizar todo», sostiene Guillamón.

Por su parte, el Grupo Popular recordó ayer que lleva meses advirtiendo de la necesidad de actuar en Barriomar para paliar esta situación y que el Pleno aprobó por unanimidad el pasado mes de noviembre su moción para el diseño de un plan de movilidad y tráfico en Barriomar. También sostienen que ellos sí llevaron a cabo un plan de movilidad para facilitar la accesibilidad de las personas durante las obras del AVE en Santiago El Mayor, El Carmen, Infante Juan Manuel, Los Dolores, Los Garres y San Pío X.