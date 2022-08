El Ayuntamiento de Murcia ha conseguido el dinero para llevar a cabo la recuperación ambiental del meandro Chico del Vivillo y su entorno, delimitado por la avenida de Rincón de Seca, y al este, por el carril de Ontines. En concreto, el equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos ha logrado 1,6 millones de euros de la convocatoria de la Fundación Biodiversidad financiada por los fondos Next Generation de la Unión Europea. El presupuesto total del proyecto asciende a 1,75 millones de euros. Estos fondos delimitan el límite de plazo para hacer esto posible, que se extiende hasta diciembre de 2025, con las prórrogas incluidas. El Ayuntamiento prevé que la actuación se realice mucho antes, tanto es así que los técnicos municipales de Urbanismo ya están trabajando, junto con los de la Concejalía de Programas Europeos, para agilizar la tramitación de la licitación y del impulso del expediente.

Para anunciar esta nueva inyección europea los concejales de Urbanismo, Andrés Guerrero, y de Programas Europeos, Juan Fernando Hernández, comparecieron hoy públicamente a orillas del meandro del Vivillo, a pocos metros de donde se creará la primera playa fluvial del municipio Murcia, a pocos kilómetros del centro, una de las actuaciones más llamativas que incluyen los planes municipales. Si el agua que discurra por la futura playa es apta o no para el baño se decidirá más tarde, advirtió Andrés Guerrero, que destacó que el proyecto tiene sobre todo una dimensión medioambiental más que lúdica.

“Estamos muy contentos porque el Ministerio de Transición Ecológica y la Fundación Biodiversidad han confiado en este proyecto, y muy orgullosos porque se ha trabajado muy duro”, señaló Juan Fernando Hernández, que recordó que los fondos Next Generation buscan tres ejes fundamentales: la transición digital, la transición ecológica “y no dejar a nadie atrás”. Hernández asegura que es la primera vez que se van a invertir 2 millones de euros en una actuación en entornos fluviales. “Todas estas inversiones vienen fundamentalmente a construir un futuro mejor y más verde”, indicó el concejal de Ciudadanos.

La recuperación es fundamentalmente medioambiental

En la actualidad, es un terreno abandonado, residual e improductivo según fuentes municipales, por lo que la primera intervención es el vaciado de los volúmenes de tierra añadidos en una intervención realizada en los años 90.

“Lo que se pretende es hacer unas actuaciones para conseguir recuperar el antiguo bosque de ribera, lo que implica la recuperación no sólo de diversas especies vegetales sino también animales, y poner este espacio a disposición de los vecinos”, explicó Guerrero, que detalló que los trabajos permitirán que haya un acceso directo al río Segura, “algo que en el centro de Murcia es difícil de encontrar”. El edil socialista advirtió que el proyecto no pretende tanto que acuda la gente en masa sino, más bien, de una manera bien distribuida, “para que esa incidencia de los vecinos no tenga un impacto negativo en el ámbito medioambiental”.

La actuación se desarrollará sobre unos 81.700 metros cuadrados. Se pretende la mejora ambiental del cauce fluvial y de sus riberas, la reducción de la exposición de riesgos de inundación, la adecuación de los caminos y la mejora de la calidad ambiental de las zonas verdes de la huerta. La principal característica de esta propuesta es la ampliación del cauce sobre el antiguo codo que realizaba el río. De este modo, se pretende modificar el trazado del cauce en sus caudales ordinarios para recuperar parte de la sinuosidad perdida, permitiendo aumentar la diversidad morfológica del entorno y la generación de nuevos hábitats. La actuación, según fuentes municipales, permitirá disponer de un lecho fluvial más amplio y diverso, permitiendo al río desarrollar las dinámicas fluviales naturales: creación de islas, rápidos y pozas que elevarán la calidad del agua y su funcionamiento ecosistémico.

En la orilla derecha del río se aprovechará la curva generada en el cauce para acondicionar la playa fluvial y ofrecer un pequeño itinerario por el interior del bosque de ribera. Además, sobre las antiguas motas aparecen pequeños espacios de descanso junto al camino perimetral, permitiendo, explican los técnicos, un uso del río no invasivo.

También se habilitarán cuatro nuevas conexiones desde los caminos al espacio fluvial, aprovechando linderos de parcelas libres. Destaca uno de ellos, que aprovecha el trazado de la acequia Puxmarina por el carril Fernández Caballero hasta el núcleo urbano de Rincón de Seca. Así, en este antiguo codo del río se generará un ensanchamiento del cauce actual que permita crear las condiciones adecuadas para la aparición de un pequeño soto de ribera. A la vez, este ensanchamiento permitiría el acceso de los ciudadanos al nivel de las aguas. Igualmente se rebajará una de las motas actuales para que una de las terrazas de inundación del río vuelva a actuar como tal y reconectarla al cauce. Con ello, el espacio ocupado por la mota pasará a ser un suave talud sobre el que se continuará el bosque de galería desde el final del Parque de Orilla de la Raya. Así el parque se extenderá a través de este entorno, integrando el espacio agrícola con el fluvial y sirviendo como itinerario de paso naturalizado y en contacto con el río.

Una estrategia global

El Ayuntamiento de Murcia inicia así una revolucionaria estrategia de actuaciones que supondrán la transformación del entorno del río Segura y que incluye, además de la recuperación del meandro Chico de Vivillo, el de Molino de Funes, Molino de la Rosquilla, y la rambla de la Ventosa, en la zona oeste del municipio.