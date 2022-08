La semilla de la duda la plantó el PP en el último pleno del Ayuntamiento, la sesión extraordinaria en la que se dio el primer visto bueno al proyecto presupuestario del presente ejercicio. Hacia el final de su primera intervención, el concejal del PP Eduardo Martínez-Oliva, se dirigió a la bancada de los concejales de Podemos para hacerles una seria advertencia: la financiación de sus aportaciones a los Presupuestos Municipales no está garantizada.

Cuando el edil del PP hacía referencia al capítulo 6 de inversiones, en el que se plantean 37,7 millones de euros, afirmó que «de ese total se pueden quitar 8 millones de euros, porque no se van a ingresar, no existen porque son los ingresos que prevén percibir procedentes de la venta de suelo para este año». «Si no se vende, (el año pasado no se ingresó nada por este concepto) no se ingresa, y si no se ingresa no pueden realizar las inversiones cuya financiación está vinculada a esta fuente de ingresos», ahondó el edil popular.

En ese momento, Martínez-Oliva interpeló directamente al portavoz de Podemos, Ginés Ruiz Maciá, y le espetó: «Tome nota: de las inversiones que según usted se han incluido en el Presupuesto por petición de su grupo, muchas de ellas están supeditadas a estos ingresos ficticios».

En este sentido, el concejal popular enumeró algunas de esas inversiones incluidas por Podemos en el documento contable y nombró la rehabilitación de la Torre Falcón, que tiene asignada una inversión de 450.000 euros, de los cuales, 250.000 se pretenden financiar con suelo, el pabellón cubierto de Ronda Sur, de los 600.000 euros, 100.000 también van vinculados a este concepto; en el caso de la escuela infantil de Sangonera la Seca son 400.000 euros los que están en el aire, y del Centro Municipal de Atención Temprana 200.000, de los 500.000 euros totales previstos en las inversiones.

«Si realmente hay voluntad política se harán, se venda o no el suelo», sostiene el portavoz de Podemos

Por su parte, el portavoz de Podemos asegura que «es verdad que algunas de las inversiones, parcialmente, aparecen financiadas con venta de suelo, pero también es verdad que no implica necesariamente que esa circunstancia implique o no su ejecución». Según Ruiz Maciá, «sólo hay que repasar el informe de ejecución de los presupuestos, de aquí hacia atrás, y podemos comprobar que cuando no se produce el ingreso previsto para una inversión, pero la quieres sacar adelante, haces las modificaciones pertinentes y ya está».

Por otra parte, el líder de Podemos en Murcia indicó que el equipo de Gobierno está buscando remanentes que hay sin utilizar de inversiones anunciadas que no se pudieron ejecutar. «Todo eso se va a recopilar y se liberarán para nuevas inversiones o para aquellas inversiones que tienen una financiación que no no ha llegado». En cualquier caso, el portavoz de Podemos cree que «si realmente hay voluntad política se va a hacer y se pueden hacer, independientemente de que el Ayuntamiento venda o no el suelo».