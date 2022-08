El Ayuntamiento de Murcia acometerá la semana que viene una actuación de urgencia en el acueducto de Los Felices en Javalí Viejo para evitar que colapse. Como, de momento, hay muchas dudas con la propiedad de este patrimonio, la Concejalía de Urbanismo que dirige Andrés Guerrero ha tramitado las actuaciones a través de un procedimiento de ejecución subsidiaria, que en principio iba dirigido contra la Junta de Hacendados, en tanto gestor del acueducto, pero desde el Ayuntamiento reconocen que no está claro. En cualquier caso, la factura de las actuaciones se dirigirá a quien asuma la responsabilidad. «Si no es nadie nos dirigiremos al Estado porque todos aquellos inmuebles que no son de nadie pertenecen al Estado», señalaron a esta Redacción fuentes municipales.

Los trabajos consistirán en quitar los sillares centrales de la parte descubierta del acueducto ante el riesgo de colapso. Tras quitarlos se depositarán en un centro municipal y se procederá a acometer en esta infraestructura obras de acondicionamiento para evitar su derrumbe. El presupuesto que baraja el Consistorio para esta actuación, si no surge ningún imprevisto, es de cerca de 18.000 euros. «Es algo que tenemos que hacer sí o sí, porque si no, puede pasar lo que siempre pasa, que nos damos cuenta de lo necesario que era actuar cuando la cosa está ya en el suelo y se ha perdido este patrimonio del municipio», advierte el edil socialista Andrés Guerrero. Se crearán cuatro bolsas de estancia con mobiliario El plan para la puesta en valor en el entorno del acueducto de Los Felices plantea la creación de cuatro bolsas de estancia en las que se colocará un pavimento blando (albero estabilizado con cemento), bancos de hormigón de color blanco y antigrafiti, y diversa señalética con indicaciones del entorno y sobre la infraestructura. También se pretende instalar una barandilla de acero para delimitar las bolsas de estancias. A lo largo del carril bici que existe en la zona se propone la instalación de más señalética de metacrilato y vinilo de impresión. Cabe recordar que varios colectivos, como Huermur, y el Taller de Patrimonio de Javalí Viejo, han peleado desde hace muchos años por recuperar esta infraestructura que data del siglo XVIII, y que tras la entubación de varios de sus tramos, el traslado de una noria de sangre y la destrucción de una antigua fábrica de ladrillos, quedó casi en el olvido. Al margen de esta actuación, el Ayuntamiento también tiene preparado un proyecto de mayor envergadura en la zona. Cabe recordar que la Dirección General de Patrimonio y Cultura anunció a principios de este mes que había autorizado, desde el punto de vista del patrimonio cultural, la memoria valorada de actuaciones de adecuación, protección y medidas de seguridad presentada por el Ayuntamiento de Murcia. «Queremos poner en valor toda la zona, recuperar todo el acueducto (parcialmente soterrado), y unir este proyecto a la ampliación que se quiere llevar a cabo en el entorno de la Contraparada», explica Guerrero, que recuerda que este proyecto es algo que «llevan pidiendo desde hace muchísimo tiempo los vecinos de Javalí Viejo». Además, el Consistorio tiene proyectado habilitar allí zonas verdes, un carril bici, para que la ciudadanía y los visitantes puedan disfrutar de este entorno. El anteproyecto se encuentra ya redactado y en este momento, Urbanismo está analizando las posibilidades que tiene para financiar las obras. Según fuentes municipales, este proyecto podría tener un presupuesto cercano a los 100.000 euros, aunque habría que actualizar esta cifra debido al aumento del coste energético. En concreto, según el estudio de viabilidad al que ha tenido acceso La Opinión, se plantea una limpieza de los residuos existentes en la zona, eliminación de especies invasoras (Arundo Donax), lo que hará que se gane en visibilidad, y podas de formación en más de 150 arbustos, 50 árboles y otros 15 ejemplares de gran porte.