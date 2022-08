La creación de la red de refugios climáticos llegará a Murcia tras el verano

Cuando un proyecto municipal triunfa en un municipio español no es raro que el resto se fije en él y trabaje para implantarlo en su territorio. Si además está relacionado con aliviar a la ciudadanía ante las altas temperaturas que se sufren en los meses estivales, está claro que tarde o temprano se hará en Murcia, que ha llegado a registrar 45 grados este verano. Es lo que ha pasado con la red de refugios climáticos que se creó en Barcelona en el año 2019 y que cuenta en la actualidad con cerca de 200 espacios que proporcionan confort térmico a la población, al tiempo que mantienen sus usos y funcionalidades.

La propuesta fue llevada al Pleno de julio por el Grupo Podemos y defendida por el concejal Ginés Ruiz Maciá. «Aprendimos de la experiencia que tenían otras ciudades, y nos fijamos, sobre todo en cómo estaban funcionando en Barcelona, y vimos oportuno traerlo aquí, donde conocemos bien los estragos que puede causar el calo extremo», señala Ruiz Maciá, que asegura «aunque no lo parezca, el Ayuntamiento tiene un buen número de locales que podrían funcionar como refugio climático, lo que significa que ni siquiera requerirá una gran inversión». Estos refugios, detalla el líder de Podemos en Murcia, están orientados sobre todo a personas vulnerables al calor: bebés, mayores, personas con enfermedades con diversas patologías...

En los picos de calor extremo, «hay gente que puede elegir no salir y quedarse en casa donde tiene ese confort térmico, pero hay otras personas que no tienen casa, o no tiene ese confort en ella, o tienen que salir sí o sí». Aquí el edil de la formación morada aclara que esta propuesta no solo va dirigida a las personas en situación de calle, sino también a cualquier otra persona que en un momento determinado necesita un lugar de descanso a pocos minutos de su ubicación.

"La creación de la red contribuirá a hacer un municipio más seguro y apoyará al pequeño comercio", dice Ruiz Maciá

Cabe señalar que estos puntos pueden ser interiores (temperatura de 27 grados) o exteriores (parques y jardines con presencia elevada de verde urbano y fuentes de agua).

En la actualidad, la ciudadanía tiene interiorizado que uno de esos lugares de confort térmico se encuentran en los grandes centros comerciales, «y eso contribuye al abandono del pequeño comercio», advierte el concejal, que añade que al final todo se retroalimenta y que se generan círculos viciosos: «Cuanto menos sitios agradables tienes para pasear, más coges el coche y cuanto más coches circulan más efecto isla de calor, y eso, o nos comprometemos a cortarlo, o no es que vayamos a ser menos cómodos, es que corremos el riesgo de ser una ciudad inhóspita».

En cuanto a los plazos que se ha marcado el Ayuntamiento para sacar adelante el proyecto, fuentes municipales aseguraron a esta Redacción que se está trabajando «intensamente» y que «muy pronto» habrá noticias.

Por su parte, Ruiz Maciá lamenta que se está tardando tanto en sacar el proyecto adelante. «Se ha perdido una oportunidad de demostrar que se pueden hacer actuaciones rápidas y con un impacto importante... Les dije que eso de inaugurar refugios climáticos en noviembre va a ser un poco llamativo», señala el edil tirando de ironía.

«Se podía haber hecho antes, algo en agosto desde luego, y tener ya estos recursos para los ciudadanos; Murcia (y sus pedanías) tiene 18 bibliotecas, más de 270 colegios, 10 oficinas de recaudación de tributos, 55 centros culturales, 68 oficinas de información municipal, 62 aulas de libres acceso, quiero decir, hay locales suficientes y miles de parques y simplemente se trata de recogerlos en un plano, hacer un placa informativa, y en algunos puntos quizá adaptar los horarios e instalar algo de mobiliario, fuentes de agua», sostiene el portavoz de Podemos.

La propuesta de este Grupo, además de la red de refugios climáticos, incluyó también la creación de itinerarios peatonales de sombra entre barrios y centros neurálgicos de la ciudad y cada una de sus pedanías.