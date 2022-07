La Feria de Septiembre a la vuelta de la esquina, una posible sede del Mundial España-Portugal para 2030, un barrio levantado contra los conciertos en la Fica y algún que otro fuego en la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes por las salidas de uno de sus jefes de servicio y un director de área. Nadie le dijo a Pedro García Rex que sería pan comido.

¿Cómo afronta el que puede ser su último verano al frente de Turismo?

Hago menos política y más gestión. Los ciudadanos nos eligieron para desarrollar un proyecto y estoy centrado en sacarlo adelante.

A veces no se puede escapar al ruido. Acaba de prescindir de su jefe de servicio de Turismo y cesó al director de Artes Plásticas.

Son dos casos diferentes. Respecto al jefe de servicio de Turismo ha habido una evolución en la propia ciudad como destino turístico. Ahora es más maduro y tiene otras necesidades. Se ha buscado un perfil capaz de crear una marca ciudad, que ayude a su internacionalización y que coordine mejor con los programas europeos. En cuanto a la salida del director de Artes Plásticas, había perfiles con más experiencia en el ámbito cultural privado. La gestión de recursos humanos en la administración tiene que estar enfocada al cumplimiento de objetivos.

¿Qué está haciendo por los ‘Rodríguez’ que se quedan en Murcia este verano?

Hay más conciertos que nunca porque hemos apostado por apoyar a los promotores privados y por darles facilidades para que vengan artistas de primer nivel. Estamos optimizando mucho los recursos, que son pocos.

Todos dicen que son pocos.

Trabajamos en Cultura con los mismos recursos que en el último año de pandemia, cuando teníamos los teatros cerrados.

La gran cantidad de conciertos de los que me hablaba han sacado a la calle a los vecinos de Vistabella, pero no para bailar.

Buscamos espacios donde se puedan organizar grandes conciertos sin que se moleste a los vecinos. Por otra parte, estamos intentando implantar un modelo, avalado por la UE, para trasladar la cultura a la calle, pero no hablamos de macroconciertos.

¿Hay plena coordinación con la Comunidad para que la Nueva Condomina sea sede del Mundial España-Portugal 2030?

Colaboran todas las administraciones, aunque la municipal tiene mayor preponderancia. Además, vamos a poner en marcha una ciudad deportiva que apoye la candidatura. De todas formas, estoy seguro de que Comunidad, Ayuntamiento de Murcia y Federación no dejaremos que discrepancias políticas perjudiquen a un proyecto que es bueno para todos los murcianos.

¿Eso ha pasado otras veces?

En este proyecto vamos a ser responsables.

¿Estamos listos para la Feria de Septiembre?

Esta va ser la mejor de los últimos 4 años: con más espacio gastronómico y más conciertos que otros años. Además, le vamos a dar un toque social y medioambiental, con actividades de concienciación. Como hicimos el año pasado, a ciertos colectivos les vamos a premiar con tiques para la feria y entradas para conciertos.

¿Quién va a ser el candidato para la Alcaldía el año que viene?

Será el mejor candidato posible para los murcianos y lo elegiremos con independencia de intereses partidistas.

Tendrán nombres en la cabeza.

Es una decisión colegiada.

¿Cómo lleva estos primeros seis meses?

El contacto con afiliados es muy estimulante, pero no es lo mismo gestionar un partido con expectativas de crecimiento que uno que no las tiene, como el nuestro. Estamos en plena transformación de la imagen del proyecto. No es sencillo.

¿Con qué idea encaran la refundación?

Tratamos de hacer algo que no se hacía en los últimos años, que esdar la palabra a los afiliados para que participen en la toma de decisiones. Trabajamos en dinámicas de escucha activa para que sus opiniones y también sus críticas lleguen a Madrid.

¿Hay tiempo? Las elecciones están cerca.

Vamos a tratar de que el proyecto liberal siga vivo y presente en las instituciones. Hay un espacio de centro en la política española y vamos a pelear por él.

El alcalde de Cehegín, Jerónimo Moya, dijo que Arrimadas no debe pilotar la refundación.

Creo que este tipo de opiniones hay que manifestarlas en el ámbito interno del partido, contando con el resto de afiliados de Ciudadanos. Así se construye desde dentro.

¿Culminar la refundación en febrero con elecciones en mayo no es alargar este proceso demasiado?

El trabajo va a continuar y la maquinaria no se para con independencia de que estemos trabajando en un proyecto de escucha activa de los afiliados. Estoy seguro de que la refundación nos va a relanzar de cara a las elecciones.

¿Cómo se imagina Cs después de la refundación?

Debe ser un partido que escuche a sus afiliados y muy permeable a la sociedad, un instrumento para todo tipo de colectivos para lanzar sus mensajes.

A veces da la sensación de que falta unidad dentro de Cs.

Creo que hay discrepancias en todos los partidos, lo hemos visto en el PSOE y lo acabamos de ver en el Partido Popular.

¿Cómo es su relación con Mario Gómez?

Igual de buena que con el resto de mis compañeros.