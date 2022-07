La Comunidad debe al Ayuntamiento de Murcia 47 millones en competencias impropias

El concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana de Murcia, Enrique Lorca, afirmó ayer en el Pleno que la Comunidad debe millones de euros al Consistorio porque este organismo asume competencias que en verdad son de ámbito regional, en materia de Servicios Sociales, educación o transporte.

En concreto, se trata de «las competencias autonómicas que asumió este ayuntamiento en 2021 que suponen 57 millones de euros y recibimos por parte de la Comunidad Autónoma poco más de 10,3 millones», expresó Lorca, según informó el PSOE en un comunicado de prensa.

El edil hizo estas afirmaciones en el Pleno en el que el Ayuntamiento capitalino daba luz verde este viernes al Plan de Saneamiento de una Casa Consistorial que se encuentra «casi en quiebra técnica». La propuesta, aprobada por PSOE, Ciudadanos y Podemos, prevé 12 medidas para recaudar 83,5 millones en un lustro.

El plan deriva de la imposibilidad de aplicar las medidas contempladas en la Ley de Bases de Régimen Local por lo abultado de la cuantía del remanente y la obligación de liquidarlo en un año, algo que será imposible dado que este 2022 se prevén 20 millones más en gastos que en 2021 solo derivados del aumento de la factura de la luz, las nóminas de los funcionarios, la revisión de precios de los contratos vigentes y las competencias de transportes.

Lorca insistió en que «este Plan de Saneamiento Financiero no afectará a los servicios públicos, no reducirá prestaciones que ofrece el Ayuntamiento de Murcia, no disminuirá el salario de los funcionarios municipales, ni se incrementará impuestos y tasas pese a lo que desde algún irresponsable partido de la oposición ha intentado difundir desde hace meses como un bulo más de los que suelen lanzar. Este plan se basa en ser más eficientes, eficaces y optimizar al máximo», explican desde el PSOE.

Por su parte, el vicealcalde y concejal de Fomento, Mario Gómez, indicó en su intervención, acerca del proyecto que se debatía, que «el plan de saneamiento no es el que nos hubiera gustado hacer: habríamos ido mas allá, haciendo reestructuraciones de esta Administración, se ha generado una administración totalmente … no voy a decir el adjetivo, porque asustaría».

Habló de «reorganizar, reoptimizar los recursos humanos y materiales, reducir costes sin mermar los servicios». A su juicio, ningún otro partido «hizo caso a Ciudadanos cuando planteó la optimización de recursos».

De los populares, consideró que «no asumen su responsabilidad de la situación deficitaria actual y tampoco proponen absolutamente nada». «Hagan propuestas para reducir el déficit que se ha creado, que no vaya en la línea de recortar servicios y aumentar tasas», pidió. También tuvo palabras para el actual equipo de Gobierno: «Yo no quiero ni que mis socios se hagan trampas al solitario ni que me engañen a mí ni que engañen a los murcianos».

Gómez se refirió, asimismo, al «plan de venta de parcelas de propiedad municipal, que yo he criticado en varias ocasiones». «Es algo que es difícil de cumplir, no es imposible, pero se requiere responsabilidad y decisiones, alcalde. Y usted, alcalde, es el máximo responsable», subrayó, dirigiéndose al socialista José Antonio Serrano. «O se toman esas responsabilidades o esta administración tendrá problemas graves, económicos», añadió.

«Los expedientes se tienen que incoar, no se ha incoado ninguno. Si queremos cobrar ocho millones, tenemos que correr. Tenemos que tener muy claro ese inventario de suelo, dónde están esas parcelas, para poder ponerlas a la venta», hizo hincapié el vicealcalde, al tiempo que remarcó que lo aprobado «no quiero que sea una declaración de intenciones, quiero que sea un plan de saneamiento».

Desde la oposición, el concejal del PP Eduardo Martínez-Oliva lamentaba que el plan tiene un marcado carácter político y no técnico.

Los ediles de Podemos respaldan un proyecto que su partido critica

La secretaria municipal de Derechos Sociales de Podemos, Elvira Medina, considera que el Pleno ha aprobado «un programa de recortes y de venta de patrimonio público, al más puro estilo de los gobiernos del Partido Popular», indica la formación morada en una nota de prensa emitida horas después de que los dos concejales que el partido tiene en el Consistorio capitalino, Ginés Ruiz y Clara Martínez, votasen a favor de este plan.

Medina criticó que el Consistorio «ponga todas sus esperanzas en el refuerzo de la inspección tributaria, es decir, en recaudar más de lo que ya se está haciendo, algo muy poco realista en un contexto de crisis económica como la que atravesamos». «Tampoco parece realista anunciar una rebaja en el gasto de los contratos mayores, sin haber llevado a cabo antes un estudio pormenorizado de estos contratos», remarcó. Además, rechazó «cualquier venta de parcelas municipales», ya que desde Podemos apuestan por destinar este suelo municipal al fomento de vivienda pública.

Medina ha advertido de que Podemos no avalará ningún recorte en el gasto corriente en Educación y Servicios Sociales, algo a lo que los morados se oponen de entrada y ante lo que ya advierten que estarán «muy vigilantes».

Los morados dicen que llevarán al Tribunal de Cuentas las presuntas irregularidades cometidas en la anterior etapa del Ayuntamiento. «Si hay algo que tenemos claro es que los derroches del PP no los pueden pagar los vecinos», recalcó Medina.