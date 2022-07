Un centenar de vecinos de Espinardo se concentran para que no quiten sus plazas de aparcamiento

Alrededor de un centenar de personas se concentraban este jueves por la tarde en Espinardo en contra de la eliminación de 170 plazas de aparcamiento en la calle Mayor de la localidad.

La concentración fue en la calle Mayor con la calle Clavel. Los vecinos portaban carteles rosas, con la palabra NO, y amarillos, con la palabra SÍ. En letra pequeña, sus demandas.

“Yo vivo en la Senda de Granada y las compras las hago aquí en Espinardo, ¿dónde aparco? En coche tengo que venir. Si se hace una compra en el supermercado o en la plaza, ¿dónde aparcas?”, explica Pepe Alarcón, uno de los vecinos asistentes a la concentración. En cuanto a la posibilidad del disuasorio, no le gusta porque “tengo que parar ahí para venir a la calle Mayor a comprar una barra de pan”.

“Van a dejar unas baldosas así de pequeñas”, subrayaba otro asistente.

Ginés Munuera, vecino y comerciante en Espinardo, detalló que “quieren hacer cuatro carriles, quieren quitar los contenedores, la carga y descarga… no sabemos que es lo que quieren hacer”. “Si no nos apoyan, por lo menos que no nos jodan”, remarcó.

Aseguran que el Ayuntamiento no ha contado con ellos para redactar el proyecto, el cual creen que les perjudica.

“Y decían que los vehículos de los vecinos que no los quiten, se los llevará la grúa”, afirma otro vecino, de nombre Luis, que añade que “los aparcamientos disuasorios, quieren que sea pagando”.