Más de 400.000 euros para ayudar a las trabajadoras del sexo de Murcia a tener "salud mental y una vida digna"

‘Promoción y conciliación de la vida familiar de mujeres en contextos de prostitución’ es el nombre de la iniciativa que fue presentada este lunes en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Murcia, y que tiene como objetivo ayudar a trabajadoras del sexo del municipio y a sus familias.

Paqui Pérez, concejala de Servicios Sociales, y Teresa Franco, concejala de Igualdad, comparecieron en rueda de prensa para hablar de que el plan en sí es más amplio, pues incluye diez proyectos, uno de los cuales es el de conciliación que se presenta este lunes.

Casi 432.000 euros, procedentes de fondos europeos, es el dinero destinado para poner en marcha este proyecto para trabajadoras del sexo, que “tienen todo el derecho a tener una vida digna”. “Este proyecto va a permitir prestar apoyo socioeducativo a los hijos de estas personas”, explicó Pérez. El fin: evitar una posible exclusión de estos menores en un futuro.

Se pondrá en marcha el plan, que durará 19 meses, pero tiene vocación de continuidad, “si hay que salir a la calle, saliendo a la calle” para contactar con las prostitutas, aunque también se trabajará con las asociaciones Apram, CATS y Oblatas.

“Apoyo psicológico, para su salud mental y psicológica” será la clave para darles “un modelo de vida digno”, destacó la edil.

Franco, por su parte, dejó claro que “quienes conocen la realidad de las mujeres prostituidas son las organizaciones que nos acompañan, que tienen un objetivo común: que estas mujeres vivan y tengan mejores condiciones. Son las que trabajan con ellas, las que conocen sus miedos, sus preocupaciones”.

El proyecto beneficiará a “personas, una a una, no hablamos de número”, añadió Paqui Pérez. “No vamos a entrar a valorar si 20, 30, 40 o 50: no nos vamos a aventurar a decir un dato, porque no se correspondería con la realidad”.

“Cualquiera actuación se centra en la persona, la metodología de trabajo se centra en la persona”, subrayó, para destacar que “abarca muchísimos ámbitos, como los aspectos jurídicos, todo el tema legal, todas las cuestiones… está diseñado conociendo cómo es el itinerario de una persona que entra en este mundo”.

Nani Manzanares, coordinadora de Apram en Murcia, dijo que “sentimos el respaldo del ayuntamiento a la hora de reforzar un trabajo que hacemos muchos años”. Detalló que el plan contempla una intervención individualizada para atender las necesidades de cada persona. Una “dificultad tremenda” es “la regularización de su situación administrativa”.

Ángela López, coordinadora del programa Oblatas Murcia, manifestó que “con esta financiación, se hará todo el tema de la formación, que es muy importante: muchas de las personas a las que acompañamos, al no tener regularizada su situación, no pueden acceder a formaciones profesionales”. “Oblatas atiende a la mujer en toda su diversidad, mujeres con una vulnerabilidad grande”, apuntó, para añadir que su entidad atiende a “una prostitución en riesgo de exclusión, no de alto standing”.

Por su parte, Nacho Pardo, coordinador de CATS, dijo que “no se puede hablar de cifras concretas en este proyecto”, puesto que “la movilidad” en el colectivo es muy grande. Cuando concluya el proyecto, sí se podrá saber a cuántas mujeres beneficia.