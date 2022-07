33 alumnos de Beniaján becados en 12 países de Europa

El Colegio Nuestra Señora de la Fuensanta de Beniaján desarrolla tres proyectos Erasmus+: 2 Erasmus+ KA229 ‘Top Secret’ y ‘Dressed to CLIL’, así como un KA122, ‘Reaching for the stars via inclusive CLIL and ICT’. A ello, se suma la reciente concesión de un cuarto proyecto KA122, ‘Stepping stones to Green CLIL through ICT and SDGs’, convirtiéndose en una referencia a nivel de Infantil y Primaria en España. Todas estas iniciativas incluyen movilidad de alumnos y profesorado para la mejora de la práctica docente.

Un total de 33 alumnos de este centro han viajado totalmente becados por Erasmus+ en lo que llevamos de año, siendo uno de los líderes en Educación primaria. Este colegio bilingüe tiene en la actualidad 16 links con diferentes centros educativos de 12 países de Europa e incluso Groenlandia. Esto ha permitido una movilidad a Nocera Inferiore, Italia, de 11 estudiantes de sexto y de 6 alumnos del mismo curso a París y Alissas, Francia, y una última de 16 escolares a Irlanda (Kerry y Dublín). Uno de los dos responsables de Erasmus+ y la internacionalización del centro es el lorquino Enrique Ruiz Cano, profesor de inglés y materias bilingües del colegio. Hace unos meses, este docente fue reconocido como embajador del programa Erasmus+ de la UE tras un proceso selectivo a nivel europeo donde se consideraba la competencia en lengua inglesa, trayectoria académica y profesional y otros méritos. Enrique Ruiz argumenta a La Opinión que “las estancias en el extranjero están dando experiencias únicas al alumnado y familias de Beniaján». En relación a la enseñanza de la lengua, señala que «el inglés ya no es solo una asignatura, es un instrumento necesario para el siglo XXI al igual que un dominio básico de internet y nuevas tecnologías». Por último, explica que en su centro, con alumnado de nivel socioeconómico medio-bajo, «un considerable porcentaje de chicos en sexto salen hablando inglés fluido, además de con un buen dominio de las nuevas tecnologías gracias al empeño del profesorado y la apuesta del equipo directivo y el centro por estas dos áreas».