El Gobierno cobrará la ampliación de horario de las guarderías en Murcia

El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Murcia anunció que a partir del curso que viene las escuelas infantiles públicas del municipio ampliarían su horario con el objetivo de facilitar su conciliación laboral y familiar. Lo que no se dijo entonces es que esta ampliación supondría un nuevo esfuerzo económico para las familias murcianas: en concreto 9 euros al mes por un servicio que, tal y como se desveló ayer durante el Pleno municipal, será voluntario y de pago.

Aquellas familias que quieran acceder a una de las siete guarderías municipales 15 minutos antes, a las 7.30 horas en vez de a las 7.45 horas, tendrán que pagar 9 euros al mes.

Todos los grupos municipales, salvo Vox, apoyaron la modificación de la normativa que regula el precio público de los servicios en las escuelas infantiles para hacer posible este cobro a los usuarios.

«Nosotros defendemos la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años; nos parece lamentable que se castigue a las familias de nuestro municipio con un incremento de la tarifa», señaló la edil de Vox, Inmaculada Ortega. El encargado de defender la medida fue el concejal de Educación, Antonio Benito, que explicó que los 9 euros es un coste «pequeño» y que es «lo que cuesta dar el servicio, porque queremos no sobrecargar las arcas municipales, porque este municipio y la Región de Murcia están en la ruina». Aquí, Benito detalló que se trata de un servicio voluntario, «que repercutimos en las familias por entrar 15 minutos antes, si no quieren pagar no pasa nada, pueden entrar a las 7.45 horas; creo que no es una cuota excesiva, y es algo que está hablado con los sindicatos y con el personal y todo el mundo está de acuerdo».

Para la edil de Vox, lo que va a recaudar el Ayuntamiento con esta medida, unos 6.480 euros al año, es «anecdótico, pero muy importante para el bolsillo de los ciudadanos».

El presupuesto, ¿para julio?

En las comparecencias previas a la sesión plenaria, el concejal de Gestión Económica, Enrique Lorca, anunció que el Gobierno ya ha presentado ante el área de Intervención el plan de saneamiento para compensar el remanente negativo de más de 28 millones de euros que acumula el Ayuntamiento. Lorca informó que espera presentar el plan de saneamiento en las próximas semanas en un pleno extraordinario. Una vez que el proyecto esté aprobado en pleno, se someterá a debate el presupuesto de este 2022, previsiblemente en el pleno ordinario del mes de julio, previsto para el jueves 28 de ese mes, o incluso en una sesión extraordinaria previa. Si es así, las cuentas de 2022 habrán acumulado medio año de retraso, dado que el Gobierno local se comprometió a tener listas las cuentas públicas del ejercicio en el mes de enero.