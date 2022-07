Decenas de policías locales velarán cada día por la seguridad de Murcia en las vacaciones de verano

Un total de 61 policías locales al día velarán por la seguridad en el municipio de Murcia en las vacaciones de verano. En la ciudad, se apostará por "puntos de visibilidad" de los municipales, que pasarán entre 20 y 30 minutos aspotados en zonas como Belluga, el Romea o la Circular. Asimismo, se priorizará el patrullaje a pie.

El comisario general jefe de la Policía Local de Murcia, José Mª Mainar, y el concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca, presentaron este viernes en el Moneo el dispositivo Especial de Verano 2022 del cuerpo. Un plan que se ha elaborado tras preguntas a vecinos de barrios y pedanías cuáles son sus principales necesidades. Un dispositivo que se pondrá en marcha especialmente por la tarde y la noche.

Uniformados y de paisano patrullarán a pie y en vehículos por la ciudad y las pedanías para vigilar que no se cometan robos ni se okupen casas, aprovechando que la gente está de vacaciones.

El plan de verano de 2021 se saldó con 34 personas detenidas, 4.192 vehículos controlados, 92 denuncias por tenencia de drogas y 1.788 vigilancias realizadas.

Felpudos con llaves debajo

Mainar, en su intervención en la presentación, habló de la importancia de "generar confianza" entre los vecinos "y que ellos contacten con nosotros, nos llamen sin ningún problema" cuando necesiten a la Policía. Aprovechó para recordar algunos consejos que se han de seguir para ponérselo difícil a los amigos de lo ajeno.

Por ejemplo, al marchar de veraneo, "dejar la casa perfectamente cerrada, ventanas y puertas", ya que "a los delincuentes hay que ponérselo difícil". También explicó que está bien tener "un vecino de confianza al que dejarle las llaves" y que se ocupe también de vaciar el buzón.

Aunque parezca de película, "todavía sigue habiendo felpudos que debajo contienen llaves", aseguró el comisario general jefe. Esto ha de evitarse, ya que "es lo primero que van a mirar los delincuentes", insistió.

Además, "no es recomendable comentar con personas desconocidas o en las redes sociales que nos vamos", puesto que "nosotros mismos nos estamos exponiendo al posible delito".

Por si acaso, el jefe de la Policía Local de Murcia aconsejó tener hecho de antemano "un inventario de efectos, para que, si se produjese el robo, dificultar la venta de los mismos". También recomendó marcar las joyas: así es más difícil darles salida en el mercado negro.

Para quienes se queden en verano en la ciudad, "no hay que abrir la puerta a personas desconocidas y a técnicos que no hemos requerido sus servicios", destacó Mainar, que aconsejó a los ciudadanos que "si van a entrar al domicilio y escuchan cualquier tipo de ruido, no entrar y llamar a la Policía".

Huelga decir que "los cacos muchas veces no fracturan la puerta ni la ventana, sino que nos entran por la fibra óptica".

Faltan agentes

El concejal, por su parte, habló del "esfuerzo que está haciendo este equipo de gobierno por la plantilla de la Policía Local" y recordó que "tenemos en prácticas 64 nuevos agentes que irán principalmente destinados a cuarteles de pedanías y a policías de barrio".

Asimismo, "tenemos una oposición para 58 nuevas plazas que ya han realizado su examen teórico", y urge "agilizar para tenerlos en la calle".

No obstante, Lorca reconoció que hay una "carencia sustancial de efectivos", por lo que anunció "antes de fin de año otra oposición de 37 nuevos agentes". El edil afirmó que ha habido en el municipio "un aumento de 178 policias locales desde que entró este equipo de gobierno", tras la moción de censura que desalojó a Ballesta de la Glorieta.

Ahora mismo, en plantilla, "contando los 16 de movilidad y los 64 en prácticas, tenemos 578" efectivos, aunque "Murcia debería estar en torno a los 830 u 840!, admitió, para agregar que "llegamos a tener 750 hace 10 años", pero, con las jubilaciones masivas a los 59 años, comenzó la merma.

Enrique Lorca apostó por "corregir errores de gestión del pasado" y sentenció que "la seguridad se demuestra día a día, dotando al cuerpo de mejores efectivos".