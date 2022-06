900 10 79 13 es el nuevo teléfono de salud mental que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Murcia y que desde hoy martes será atendido por dos psicólogos.

Con esta iniciativa que ha sido presentada por el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, y la concejala de Salud, Esther Nevado, el Consistorio quiere dar respuesta y una primera atención a aquellas personas que requieran hablar con un profesional debido al aumento de los problemas de salud mental que se ha registrado como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Serrano considera que "este recurso es más que necesario", de ahí que Murcia estrene este nuevo servicio gratuito dentro de la estrategia de salud mental impulsada por el Ayuntamiento.

Se trata de un servicio gratuito y anónimo, un teléfono que estará atendido por dos profesionales de la psicología en horario de mañana y de tarde de lunes a viernes, entre las 10.00 y las 13.00 horas y entre las 17.00 y las 20.00 de la tarde.

Según los últimos estudios, el 30% de los murcianos tiene una mala salud mental autopercibida y el 16% de ellos serán atendidos en el próximo año por este motivo.

"Pretendemos que ningún murciano se quede sin la atención psicológica que necesita, ya sea porque no conoce los recursos existentes o por el estigma de ir en persona a una consulta", explica el primer edil, quien recuerda que aunque la atención en salud mental es una competencia autonómica que debería estar prestando la Consejería de Salud y el SMS, "sabemos que no hay suficientes profesionales para atender los problemas de salud mental de los murcianos y no nos parece bien que no puedan ser atendidos los vecinos de Murcia" cuando más lo necesitan.

Los dos psicólogos que estarán el otro lado del teléfono harán una primera atención o seguimiento posterior si es necesario, incluso se tomará la decisión de remitirlo a un servicio de Urgencias para que lo vea un psiquiatra o a un servicio de Salud Mental si la situación lo requiere. En este caso, José Antonio Serrano ha insistido en que las tentativas de suicidio han aumentado mucho tras la covid y cada día se consuma un suicidio a nivel nacional, "unas cifras ante las que hay que actuar".

Por su parte, la concejala Esther Nevado indica que "la estrategia de salud mental era una de nuestras prioridades" y aunque la competencia de los tratamientos es de la Comunidad, "nosotros como Ayuntamiento podemos trabajar en prevención y en visibilización, que se conozca que hay un problema real y que estas personas tengan menos dificultades para verbalizarlo y pedir ayuda".

El teléfono de salud mental del Ayuntamiento de Murcia nace como un proyecto piloto que se desarrollará hasta final de año y que contará con un presupuesto de 16.000 euros. Cuando finalice la iniciativa se evaluarán los resultados para ponerlo en marcha de forma definitiva el próximo año.

Grupos de apoyo en pedanías

La concejala de Salud también ha anunciado que tras el verano se quieren poner en marcha grupos de apoyo para jóvenes y mujeres en las ocho pedanías más grandes de Murcia. "En ellos no se hará tratamiento psicológico como que están pensado como grupos de apoyo emocional que estarán guiados por un psicólogo". Estos grupos funcionarán en el centro de Murcia y en las pedanías que cuentan con más de 8.000 habitantes.