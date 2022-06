Vox continúa su cruzada antiLGTBI y exige la retirada de la bandera arcoíris del Jardín Chino

Vox ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la decisión del alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, de instalar, de forma permanente, un mástil con la bandera arcoíris en la antigua plaza de la Cruz Roja, renombrada plaza de los Derechos LGTBIQ+.

El presidente provincial de la formación, José Ángel Antelo, cree que el equipo de Gobierno municipal demuestra "poco respeto" por las resoluciones judiciales y la ley. En concreto, mencionan una sentencia del Tribunal Supremo, la número 564/2020 de fecha 26 de mayo de 2020, que "recoge expresamente que con este tipo de actos se vulnera el deber de objetividad y neutralidad de las instituciones públicas y que instalar, aunque sea de forma ocasional, banderas no oficiales en edificios o espacios públicos va en contra del marco constitucional vigente".

Además, el Grupo Municipal Vox defenderá una moción al respecto en el próximo pleno ordinario del Consistorio murciano.

Por su parte, José Francisco Garre, vicesecretario jurídico de Vox en Murcia, ha indicado que dicha sentencia del Supremo "es clara a este respecto, y en ese sentido ya se han pronunciado en otros juzgados de España, como el de Valladolid o el de Zaragoza, por lo que el alarde de desprecio a la ley, las sentencias y a los propios ciudadanos por parte del alcalde de Murcia es absoluto".

"La idea de que en espacios y edificios públicos solo puedan ondear banderas oficiales no es otra que sean símbolos representativos de todos los ciudadanos y, como decimos, la bandera de este lobby no representa a la ciudadanía general", ha concluido Garre. De la misma forma, desde la formación aseguran que hay "personas LGTBI que no se sienten identificadas ni representadas con ese lobby".

Desde que tuvieron conocimiento del izado de la bandera arcoíris, Vox presentó un escrito dirigido al alcalde requiriéndole para que no realizase este tipo de actuaciones. Igualmente en 2021 ya se presentó otro escrito en similares términos. Además, Antelo recuerda que en el Pleno de junio de 2020 "debatimos una moción sobre el Orgullo LGTBI en el que manifestamos la existencia de esta sentencia y de que este tipo de actos no tienen amparo legal alguno por lo que PSOE y Cs no pueden decir que no sabían de la existencia de esta sentencia".

Enfrascados con la bandera

El próximo martes 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI y, desde que comenzaron a prepararse las celebraciones y actos reivindicativos, el sector ultraconservador de la Región no ha dejado de movilizarse en contra del colectivo.

El mes pasado, el Grupo Parlamentario Vox, controlado por expulsados del partido, registró una moción para penalizar a las instituciones públicas que saquen la bandera LGTBI, tal y como hizo la Asamblea Regional el 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI, y el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, ya que es el día en el que se eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La moción no salió adelante y todo parece indicar que la del Grupo Municipal de Vox correrá la misma suerte.