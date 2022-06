Murcia plantará al Gobierno regional en la presentación del Área Metropolitana de Transporte

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia no asistirá mañana al acto organizado por la Comunidad para presentar el protocolo del Área Metropolitana de Transporte de Murcia. “Es un paripé y no podemos compartir una foto con todos aquellos que discriminan a los vecinos de Murcia, especialmente a los que residen en pedanías”, ha señalado hoy la concejal de Movilidad Sostenible, Carmen Fructuoso, que recuerda que el Ayuntamiento ha asumido más de 8 millones de euros que competen a la Comunidad Autónoma “para que los vecinos de pedanías no se queden sin autobús”.

“Nos choca bastante que el consejero de Fomento invite al alcalde de Murcia para la presentación de este protocolo cuando niega a los murcianos la financiación para el servicio de autobús de este municipio”, sostiene Fructuoso, que espera que el Gobierno regional “recapacite y vuelva a financiar este servicio a pedanías”. Fructuoso denuncia que el Gobierno regional “se mueve en la indecencia política”, y contrapuso esta actitud con la del Gobierno de Pedro Sánchez, “que sí que nos financia, hace unos meses con 2,3 millones de euros en ayudas covid a las tres concesionarias existentes, y a principios de 2023, nos financiará con 4 millones de euros por la asunción de esas competencias de transporte público de pedanías”. El área metropolitana de Murcia tendrá un transporte coordinado La decisión de no acudir a la presentación no significa que Murcia no vaya a adherirse al protocolo del Área Metropolitana. "Lo haremos, por responsabilidad, pero de momento, sigue siendo un anuncio vacío, el protocolo es solo una declaración de intenciones; este convenio sin financiación, no nos sirve para nada", recordó Fructuoso. Por su parte, el concejal de Gestión Económica, Enrique Lorca, ha recordado el peso que arrastra el Ayuntamiento de Murcia con la asunción de competencias impropias. "El Ayuntamiento paga anualmente más de 50 millones de euros en competencias autonómicas", indica Lorca, que puso algunos ejemplos de esas competencias impropias, como la asistencia social primaria, conservación y mantenimiento de centros sanitarios asistenciales, creación y gestión de escuelas infantiles, o actividades complementarias en centros docentes. "No dejaremos de prestar estos servicios, pero debemos seguir reclamando al Gobierno de López Miras que esté a la altura", sentenció.