El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Murcia ha asegurado hoy que el Gobierno de PSOE y Ciudadanos está preparando medidas de ajuste y de recorte de servicios públicos en los presupuestos de 2022. Los populares recordaron que Intervención determinó la necesidad de realizar un plan de saneamiento como consecuencia del remanente de tesorería negativo que proviene de la liquidación del año 2021. "Esto se sabe desde hace tres meses y medio y ahora se han puesto a realizarlo", lamentó Martínez-Oliva, que sostiene que este plan de saneamiento aboca al Ayuntamiento a hacer "recortes".

Sin embargo, según Eduardo Martínez-Oliva, el concejal de Hacienda, Enrique Lorca, afirma que habrá plan "pero que no habrá recorte ninguno, ni aumento de la presión fiscal, que son dos de las indicaciones que le hace Intervención, eso sí, no nos informan de ninguna de las medidas que piensan adoptarse, es difícil sorber y soplar al mismo tiempo, estamos expectantes porque no sé cómo lo van a llevar a la práctica, si es capaz de hacer un plan de saneamiento, (que el PP cifra en 29 millones de euros, los 12 millones de deuda generados durante el ejercicio 2021 y los 17 del remanente de tesorería negativo del ejercicio 2020) sin tocar esas dos cuestiones creo que el Gobierno de España está ávido de contar con gestores así".

Malas decisiones del PSOE, según el PP

El Grupo Popular asegura que las arcas municipales "arrastran las malas decisiones del PSOE" como aumentar el gasto para personal y aprobar el presupuesto de 2021 más tarde que cualquier otro año, "lo que impidió ejecutar la necesaria operación de crédito para equilibrar las cuentas de 2020 y financiar las inversiones previstas". Además, señalan desde el PP, los ingresos de las cuentas del año pasado eran "irreales y ficticios y estaban inflados en 20 millones de euros y es una de las causas de la liquidación negativa del presupuesto de 2021".

En este sentido, la Intervención General señala a los socialistas en su último informe la necesidad de elaborar y aprobar un plan de ajuste con medidas de reducción del gasto para corregir el desfase existente por culpa de la nefasta gestión de los socialistas que está extendiendo a todos los ámbitos municipales. “El caos económico que está generando el alcalde Serrano vuelve a poner en evidencia que PSOE no sabe gestionar y que está condenando a Murcia al retroceso”, ha sentenciado Martínez-Oliva.

Más retrasos e incumplimientos

El edil ha explicado que “esto tendrá un impacto negativo claro y directo en las cuentas de 2022, que están en proceso, reflejo de las tensiones internas existentes en la coalición de izquierdas”.

Además, según fuentes populares, al "caos económico" que está generando el alcalde socialista se unen sus reiterados incumplimientos en cuanto a la fecha de aprobación de los Presupuestos Municipales 2022. "Comenzaron el año diciendo que a comienzos del mismo estarían aprobados, hoy, en pleno mes de junio, la coalición no ha sido capaz de establecer las bases del mismo, y en el mejor de los casos, no tendremos un presupuesto ejecutivo hasta el mes de septiembre”, señaló el concejal.

El PP está deslegitimado, dice Lorca

El concejal de Hacienda, Enrique Lorca, afirma que es "curioso" que sea el concejal del PP, Eduardo Martínez-Oliva, el que critique el retraso de los presupuestos. "Un concejal que en cinco años no fue capaz de aprobar un presupuestos en tiempo y forma, por lo cual está deslegitimado para hablar de aprobación de presupuestos". Lorca asegura que Martínez-Oliva y el PP deberían comparecer públicamente para informar de por qué en 2020 "tuvimos 17 millones de remanente negativo, déficit entre ingresos y gastos", o para contestar por qué "nos encontramos pufos tras pufo en el día a día de la gestión municipal".

El edil de Hacienda sostiene que el presupuesto está terminado, "peor tenemos que compensar un remanente negativo de tesorería, que engloba los años 2020 y 2021, y se está terminando esa compensación; en breve lo tendremos presentado". Sobre las diferencias en el equipo de Gobierno que habrían, supuestamente, impedido sacar antes las cuentas, Lorca señala que el equipo de Gobierno va todo a una y pronto tendremos los presupuestos que se merece Murcia, pese a los constantes obstáculos que nos encontramos: como los convenios de la zona norte o las sentencias que están a punto de ser firmes, como una de 22 millones de euros que tendrá que devolver el Ayuntamiento, y otras que pueden venir". Pese a todo eso, asegura Lorca, "vamos a hacer una gestión más eficaz, más eficiente, y vamos a compensar el remanente negativo de tesorería sin subir tasas, impuestos, ni recortando servicios". También recordó que el plan de saneamiento permite establecer medidas en cinco años.

Sobre los continuos retrasos del presupuesto, y el incumplimiento de fechas, el concejal socialista respondió que el equipo de Gobierno se ha encontrado "diversas dificultades", como la subida de la luz, la asunción de nuevas competencias en el transporte por autobús sin ayudas de la Comunidad.