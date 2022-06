El Ayuntamiento quitará las torres de alta tensión de Los Rectores en diciembre

Las obras del Ayuntamiento de Murcia del cajón de hormigón que albergará la infraestructura eléctrica de alta tensión de 132 kilovoltios que, en la actualidad, discurre en tendido aéreo en el tramo que ocupa parte de la Costera Norte han finalizado. Estos trabajos, en los que se han invertido más de 325.000 euros, suponen un paso más para el ansiado soterramiento de las líneas y torres eléctricas del entorno de la Costera Norte, entre la avenida Juan Carlos I, la urbanización Los Rectores y Terra Natura. Se trata de una vieja reivindicación de los vecinos de la zona tras muchos años de espera.

Ahora, aprovechando los meses de verano, el Consistorio tiene previsto instalar dos nuevos cajones en dos cruces, uno en Juan Carlos I y otro en la zona norte. Para el mes de septiembre se espera que las canalizaciones estén listas, y se ejecutará entonces el cambio de tensión, de aéreo a subterráneo, algo que está programado que ocurra entre noviembre y diciembre.

La demanda de los vecinos siempre ha estado aparejada a los riesgos para la salud, recuerda el pedáneo

Según fuentes municipales, las obras para desmantelar las torres de alta y media tensión, en colaboración con la empresa Iberdrola, podrían comenzar probablemente durante el mes de diciembre. Los cambios en el proyecto del soterramiento por parte de Iberdrola retrasaron hace dos años la ejecución de las obras. La empresa justificó entonces las modificaciones asegurando que se había buscando reducir más aún el impacto visual en la zona.

Una demanda histórica

El alcalde pedáneo de El Puntal, Francisco López Ayllón, lamenta los retrasos que ha sufrido todas estas obras. «Se supone que para este verano todo esto iba a estar terminado, antes tenía información puntual de lo que ocurría, pero ahora que está el PSOE en el Gobierno no me informan de nada; de hecho, te diré que ya he pedido reunirme con el alcalde en cinco ocasiones sin resultado», señala el presidente de la Junta en representación del PP.

«Que yo sepa, esta demanda social se remonta ya a unos 14 años», sostiene el pedáneo, que recuerda que la causa principal de la reivindicación de los vecinos ha sido siempre la creencia de que habitar en los alrededores de torres de alta tensión aumenta de manera notable el riesgo de contraer cáncer. «Aquí vinieron técnicos de todo tipo, incluso de Madrid y dijeron que eso no era cierto», recuerda el pedáneo.

Según López Ayllón, el ánimo de los vecinos de la urbanización de Los Rectores no invita a creer en los nuevos plazos que se ha marcado el Consistorio. «Ya son muchos años y los vecinos de la zona no es que estén cansados, es que están hartos de cómo se ha ido alargando este tema».