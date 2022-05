Nuevos actos vandálicos en la piscina de El Palmar con heces en el agua

Las actividades y los cursos de natación que estaban programados en la piscina municipal de El Palmar tuvieron que ser ayer suspendidos, después de que los trabajadores de estas instalaciones comprobaran, a primera hora de la mañana, que habían vuelto a ser víctimas de actos vandálicos. En concreto, encontraron, otra vez, heces en el agua de la piscina.

Algunos usuarios han contactado con esta Redacción para denunciar que esta situación se lleva repitiendo desde hace ya varios años. Denuncian que los vándalos aprovechan la noche y la madrugada (viernes y domingos, sobre todo) para entrar en el recinto público y defecar en el agua de la piscina ante las pocas medidas de seguridad que tiene este espacio público.

«He venido a la piscina y nada, otra vez el vandalismo, y otra vez me la encuentro clausurada; el sábado pasado ocurrió lo mismo, la diferencia es que en esa ocasión nos llamaron para avisarnos y nos ahorramos el viaje; algunos de los trabajadores me han comentado que temen que esta situación se repita y que los llamemos siempre antes de acudir», señala María, una de las usuarias de esta instalación que acudió ayer con su hijo. «No entiendo cómo el Ayuntamiento no hace nada, porque esto lleva ocurriendo ya mucho tiempo y creo que deberían contratar a un vigilante, al menos para los fines de semana», sostiene esta vecina de La Alberca. Cabe recordar que en los últimos años, se ha popularizado un reto viral a través de redes que consiste en defecar en piscinas municipales o llevar las heces en un recipiente y verter su contenido en el agua. Esta nueva moda, más allá de lo desagradable que resulte, supone también un peligro para la salud pública porque las heces desprenden bacterias fecales, lo que obliga a las piscinas a tener que limpiar sus aguas.

Según fuentes municipales, la Policía Local está pendiente de este asunto. Tanto es así que el lunes pasado los agentes sorprendieron a tres jóvenes que habían accedido al interior de las instalaciones de la piscina municipal de esta pedanía fuera del horario de apertura. Estos jóvenes fueron identificados y sancionados. Por el momento, el Ayuntamiento no tiene previsto incorporar a un vigilante o instalar cámaras de seguridad.