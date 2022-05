Las obras en colegios de Murcia este verano penden de un hilo por los plazos

En el año 2021, la falta de previsión y planificación de la Concejalía de Educación provocó que solo pudiese ejecutar un 25 por ciento de las actuaciones de mejora previstas en los colegios durante los meses de verano. Este año la historia podría volver a repetirse.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia aprobó ayer la contratación de las obras relativas a reparaciones, acondicionamiento y mejora en diez colegios públicos del municipio, por importe de 859.973 euros. Estos trabajos incluyen la creación de tres nuevos comedores escolares en los colegios Pintor Pedro Flores (Puente Tocinos), Nuestra Señora de Los Ángeles (El Esparragal), y Barriomar 74.

El Grupo Popular en Murcia lo tiene claro. Las obras se tienen que ejecutar necesariamente durante el periodo vacacional de verano, una vez finalizado el periodo lectivo, «por lo que si a las fechas máximas para el replanteo no se hubiera formalizado la preceptiva acta de comprobación del replanteo, el inicio de los trabajos se retrasaría a julio de 2023», tal y como ya ocurrió en el verano del 2021 en el que las obras anunciadas se dejaron sin ejecutar el 75 por ciento de lo presupuestado, es decir, todas aquellas que superaban los 50.000 euros de presupuesto y requieren, por tanto, un procedimiento de licitación más complejo.

Las obras anunciadas por el Ayuntamiento se deberían realizar en los CEIP Nuestro Señora de la Fuensanta (Beniaján); Santa María de Gracia (Murcia);José Moreno (El Progreso); Ángel Zapata (Torreagüera); Pinto Pedro Flores (Puente Tocinos); Nuestra Señora de los Ángeles (El Esparragal); Barriomar 74-La Purísima; Virgen de Guadalupe; Antonio Delgado Dorrego (Sangonera la Verde) y San Félix.

Los populares también cuestionan la selección de centros que ha realizado el concejal de educación Antonio Benito

«Este es el segundo verano consecutivo en la historia del Ayuntamiento en el que las obras de mejora planificadas para el verano de 2022 en los centros educativos del municipio van a ser mínimas, si es que se logra ejecutar alguna, llevan un año de retraso y van a ejecutar las de 2021», explicó ayer la concejal popular, Belén López.

Además, los populares también cuestionan la decisión de qué colegios van a beneficiarse de las obras. Según la edil del PP, «es algo que tendrá que explicar el concejal de Educación, Antonio Benito, porque curiosamente aquellos colegios que él conoce muy bien tienen duplicadas las obras de un año a otro y otras pedanías no saben ni conocen las decisiones de por qué no se cubren las necesidades que puedan tener». Para Belén López, «los murcianos no merecen unos responsables políticos que les engañen e intenten tapar su incapacidad. La realidad es que no saben gestionar y lo están demostrando en cada paso que dan».

Los populares sostiene que «la dejadez» para gestionar las obras en los colegios que se debían hacer este verano es una prueba fehaciente del «caos que impera en la coalición de izquierdas que está en el Ayuntamiento desde la moción de censura».