Vox Murcia criticó ayer que el Ayuntamiento contrate por 250.000 euros varios contenedores para depositar las podas. «Exigimos, tanto para Murcia como para toda la provincia, que se ponga en marcha una moratoria de la normativa de podas de tres años», señaló el vicesecretario de Vox Murcia, Rubén Martínez, que aseguró que «si el alcalde Serrano no se atreve, le invitamos a que llame a sus camaradas valencianos, los cuales sí han establecido tales medidas» «Los huertanos de chalé no se dan cuenta de que el riesgo fitosanitario que genera que no se puedan quemar las podas es lo que perjudicaría mucho más al medio ambiente que el hecho de quemarlas».

Además, Vox ha solicitado que el equipo de Gobierno ponga en marcha una declaración responsable para que los huertanos puedan solicitar con autorización inmediata la poda en sus huertas y que gestionen los tiempos en los que se puede quemar. Por su parte, el edil José Palma considera «paradójico» el hecho de que no se puedan quemar unas ramas en el huerto pero sí en la barbacoa o chimenea de una vivienda y recordó que su grupo presentó en 2020 y 2021 una moción para pedir una moratoria y que los agricultores puedan desarrollar su trabajo y evitar las plagas.