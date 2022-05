Serrano busca en Madrid fondos para la ampliación del tranvía hasta el El Carmen

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, trasladó ayer al Ministerio de Transportes "su firme compromiso" y el de su equipo de Gobierno para que el Tranvía llegue hasta la Estación Intermodal del Carmen, informaron hoy fuentes del Ayuntamiento de Murcia. En la reunión que mantuvo en Madrid, con el secretario general de Infraestructuras, Francisco Javier Flores, y en la que estuvo acompañado por la concejal de Movilidad Urbana, Carmen Fructuoso, y el concejal de Programas Europeos, Juan Fernando Hernández, Serrano detalló el proyecto que conectará este barrio de la ciudad con los tramos del tranvía ya existentes.

Según ha podido saber esta Redacción, este encuentro con el secretario de Infraestructuras tenía como objetivo, entre otros, buscar fondos, europeos o estatales, para impulsar el proyecto. cabe recordar que en febrero de 2021 el Pleno municipal aprobó el plan municipal que incluía esta extensión del recorrido del tranvía hacia el barrio del Carmen.

"Es una primera toma de contacto, de la que salimos muy esperanzados por el interés y la buena predisposición del Ministerio. La llegada del Tranvía a la Estación del Carmen es un compromiso inamovible para este Gobierno, que cumple lo que dice. Tras los proyectos de autobuses y carriles bici, ha quedado claro que en un año y medio se han hecho más cosas que en 26 años de gestión del Partido Popular", ha explicado Serrano.

Por su parte, el concejal de Programas Europeos, Juan Fernando Hernández, ha indicado que “el equipo de Gobierno, con el alcalde y el vicealcalde a la cabeza, lleva trabajando en el impulso de este proyecto desde hace meses para que se convierta en realidad”, y que la clave del éxito a la hora de obtener los fondos europeos “ha sido la anticipación y la coordinación entre los distintos servicios municipales, sobre todo en las convocatorias más relevantes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ligado a los fondos Next Generation de la UE”.

“En esta ocasión, estamos intentando también anticiparnos a la próxima convocatoria de los fondos europeos en materia de movilidad”, ha concluido.

La ampliación del tranvía es una demanda histórica que ha permanecido en ‘stand by’ desde el año 2014, cuando la Junta de Gobierno de por entonces el alcalde Cámara dio por concluido el estudio de viabilidad y el estudio de impacto ambiental de la ampliación de la actual línea 1 hasta la estación del Carmen. Este estudio de viabilidad fijó entonces en 58 millones de euros el mínimo el coste de la operación.

A finales de 2021, la concejal de Movilidad, Carmen Fructuoso, y el edil de Fomento, Mario Gómez, explicaron que para esta ampliación es probable que se utilice parte de la plataforma reservada para Bus de Tránsito Rápido (BTR). «Toda la infraestructura de carriles segregados al tráfico no es incompatible con la ampliación del tranvía», señaló Fructuoso. Tanto es así, aseguró, que en la nueva convocatoria de los fondos Next Generation «queremos pedir fondos para la ampliación, y seremos ambiciosos, es decir, queremos que llegue al Carmen pero también a El Palmar y conectar con otros municipios como Alcantarilla y Molina de Segura». Por su parte, Mario Gómez aclaró que «los carriles segregados servirán de base par la futura colocación de las vías del tranvía». «Se trata de no meter el tranvía en una plataforma exclusiva sino que sea compartida con la red de carriles BTR», dijo entonces.