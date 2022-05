Elevan a 54 millones el uso "irregular" del dinero de los convenios

El Gobierno local elevó ayer a 54 millones de euros el dinero destinado incorrectamente por el Ejecutivo de José Ballesta a obras a cargo de los convenios urbanísticos de la zona norte del municipio, contraviniendo así las sentencias del TSJ de la Región y del Tribunal Supremo.

Los concejales de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca, y de Urbanismo y Transición Ecológica, Andrés Guerrero, afirmaron que sus departamentos han verificado que el equipo de Gobierno anterior conocía la sentencia cuando destinó, al menos, 26 millones de euros entre 2016 y 2020 a inversiones, por lo que tomó la decisión sabiendo que era «irregular». Lorca y Guerrero puntualizaron, tras reunirse con los diversos servicios municipales afectados, que «a estos 26 millones de euros que se gastaron a sabiendas de que no se podían utilizar en pagar esos proyectos, se suman otros 28 millones que se utilizaron previamente a la sentencia, por lo que se contabiliza un total de 54 millones de euros de dinero público que no se han usado de forma correcta».

«Nos consta que el equipo de Gobierno de Ballesta conocía perfectamente esta sentencia, por lo que se ha reído de la justicia y de los murcianos. Podemos confirmar que muchos de los proyectos estrella de Ballesta y su equipo fueron financiados con un presupuesto que no se podía utilizar para ese fin», destacó Lorca. Por su parte, el edil de Urbanismo, Andrés Guerrero, remarcó que el Gobierno de los populares cometió una grave falta de previsión: «Nos encontramos con que se firman unos convenios por los que se perciben unas cantidades y posteriormente se desarrolla un plan estratégico de infraestructuras que es anulado por el TSJ y se determina que esas infraestructuras deben ser desarrolladas por el Ayuntamiento y no hay dinero para pagar esas infraestructuras porque se ha gastado en otras cosas, es decir, no solamente se incumple la sentencia, sino que también, teniendo conocimiento del problema, no se adoptó ninguna solución en su momento para arreglar el problema».

El vicealcalde de Murcia y concejal de Fomento, Mario Gómez, recordó que una vez afirmó que José Ballesta pasaría a la historia por ser el peor alcalde de Murcia, «pero hoy tengo que ampliarlo: va a pasar a ser el alcalde que más daño le ha hecho a Murcia y a los murcianos, porque él y el PP han generado un agujero de 150 millones de euros a las arcas públicas que van a tener que pagar los murcianos a través de impuestos y tasas».

Lorca aseguró que el Ayuntamiento se encuentra ahora con un doble problema: «Por una parte buscar financiación para ejecutar las obras de la zona norte que no fueron realizadas y, por otra, buscar financiación para realizar otras obras que estaban presupuestadas de forma irregular y poder así ejecutarlas», admitió.

El PP defiende su gestión y señala que PSOE y Ciudadanos hicieron lo mismo

El Grupo Popular de Murcia sostiene que el PSOE de Murcia está llevando a cabo «una campaña de desprestigio y de acoso hacia los murcianos y hacia el Partido Popular». La portavoz local del PP, Rebeca Pérez, insistió ayer en el mensaje que el pasado jueves trasladó su compañero de filas, Eduardo Martínez Oliva: «Es rotundamente falso que se haya realizado de forma indebida la gestión de los convenios de la zona norte. Todos los proyectos impulsados por el Grupo Popular han contado con los expedientes favorables de los distintos servicios implicados en su tramitación, como la Intervención General, cumpliendo estrictamente toda la legalidad».

Por su parte, Martínez Oliva indicó que el Gobierno de PSOE y Ciudadanos siguió el mismo procedimiento que hoy denuncian para financiar algunas inversiones. El edil popular citó algunas actas de pleno de abril y diciembre de 2021 en las que se indica la aprobación de diversos créditos extraordinarios con fondos con cargo a la partida ‘patrimonio público del suelo’. Esto, indican los populares, se repetiría en innumerables ocasiones en el capítulo de inversiones del Presupuesto Municipal de 2021.