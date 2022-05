"Cuando Cs sale de un gobierno, regresa la opacidad y no hay transparencia"

Ciudadanos ya calienta motores para su gran cita de cara a la carrera electoral que se avecina para el 2023. El partido naranja celebra este sábado su primera convención autonómica en la Región de Murcia, que tiene lugar en el segundo pabellón del Cuartel de Artillería, en Murcia. El cónclave naranja, al que han asistido cerca de un centenar de personas, ha reunido a algunos de los principales rostros de la formación, ha organizado cinco mesas de debate con unos veinte ponentes y sus invitados estrellas son el portavoz y vicesecretario general, Edmundo Bal, que ha abierto la cita, y el eurodiputado José Ramón Bauzá, que será el encargado de cerrar el acto.

Edmundo Bal quiso poner en valor lo que hace Ciudadanos con el peso político que mantiene en la Región de Murcia. “Un poder institucional que se expresa con un senador, con dos diputados en la Asamblea Regional, 47 concejales, dos alcaldes, 8 ayuntamientos en los que estamos gobernando y un montón de concejales y pedáneos que todos los días están dando la cara delante de los vecinos para tratar de resolver los problemas reales de la gente”, enumeró el vicesecretario de la formación liberal. El portavoz de Ciudadanos señaló que ve mucha ilusión entre los militantes y simpatizantes en la Región “por el futuro de este proyecto liberal y reformista, y creo que aquí, en la Región de Murcia, es el lugar más adecuado para decirles qué es lo que pasa cuando Cs sale de un gobierno, que regresa la opacidad, que ya no hay transparencia, que hay corrupción, chiringuitos, y desaparece, por ejemplo, el interés por defender el buen estado de la laguna del Menor”.

En clave nacional, el líder de Ciudadanos quiso hacer referencia al “bochorno” que la sociedad española ha sentido cuando conoció la noticia del cese de la directora de los servicios de inteligencia españoles, Paz Esteban. “Todo esto empezó con una auténtico disparate y una absoluta negligencia del Gobierno con respecto a los temas que le planteaban sus socios separatistas en relación al espionaje de Pegasus, y después con respecto al espionaje de los propios móviles del Gobierno que es competencia del propio Ministerio de la Presidencia y sin embargo parece que el señor Sánchez achaca esta negligencia a los servicios de inteligencia y lo pone como motivo del cese de Paz Esteban”, lamentó.

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados sostiene que el Gobierno de Pedro Sánchez solo quiere “funcionarios fieles y sumisos, y eso no puede ser, el funcionario tiene que desarrollar un perfil técnico, aportar todo su conocimiento al político para que éste tenga todos los elementos de juicio para poder adoptar la decisión adecuada”. Bal señaló que si el presidente del Gobierno no encuentra sumisión “te corta la cabeza, como hizo con Diego Pérez de los Cobos, cuando se enfrentó a Marlaska, o Sánchez Corbí , Margarita Mariscal, en este caso con la complicidad del PP, o como me la cortaron a mí también, cuando dije que no iba a plegarme a los deseos del Gobierno”, señaló.

Por todo ello, Edmundo Bal anunció que Ciudadanos va a exigir al Gobierno de España que en la Ley de Seguridad Nacional se incluya una enmienda que establezca que las causas de remoción del puesto del director del Centro Nacional de Inteligencia “sean causas tasadas, causas concretas, de forma que el Gobierno no pueda ampararse simplemente en un capricho, o en el hecho de que los separatistas te lo pidan y te chantajeen con ello”, indicó. En este sentido, Bal aseguró que el Gobierno de España no podrá contar con el apoyo de Ciudadanos en la Ley de Seguridad Nacional si no sea acepta esta enmienda.

"El partido está muy vivo"

Por su parte, la coordinadora regional de Ciudadanos, María José Ros, aseguró que se siente “tremendamente orgullosa” de la labor que se está haciendo en los ayuntamientos donde gobiernan o cogobiernan concejales liberales. “Se están aplicando políticas útiles, sensatas, transparentes, libres de prejuicios, e innovadoras”, señaló Ros, que ante la próxima cita electoral lanzó el mensaje de que su partido “está muy vivo” y que no es una formación política como las demás y siente que están “en el camino correcto”. Admitió que no se será fácil pero que tras la expulsión de los políticos tránsfugas, se han quedado “los valientes y vamos a pelear y a dejarnos la piel por defender este proyecto liberal y progresista, porque es necesario, y en la Región de Murcia imprescindible”.