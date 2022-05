El Ayuntamiento asegura que el PP desvió de manera irregular 54 millones de euros procedentes de los convenios de la zona norte

"El Ayuntamiento de Murcia ha verificado que el equipo de Gobierno de Ballesta destinó, al menos, 26 millones de euros a inversiones con conocimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y, por tanto, de forma irregular", anunció hoy el concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca, y el concejal de Urbanismo y Transición Ecológica, Andrés Guerrero, que comparecieron en una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Lorca y Guerrero han puntualizado, tras reunirse con los diversos servicios municipales afectados, que "a estos 26 millones de euros que se gastaron a sabiendas de que no se podían utilizar en pagar esos proyectos, se suman otros 28 millones que se utilizaron previamente a la sentencia, por lo que se contabiliza un total de 54 millones de euros de dinero público que no se han usado de forma correcta".

"Nos consta que el equipo de Gobierno de Ballesta conocía perfectamente esta sentencia, por lo que se ha reído de la justicia y de los murcianos. Podemos confirmar que muchos de los proyectos estrella de Ballesta y su equipo fueron financiadas con presupuesto que no se podía utilizar para ese fin", criticó Lorca. Por su parte, el edil de urbanismo, Andrés Guerrero, remarcó que Gobierno de los populares cometieron una grave falta de previsión: "Nos encontramos con que se firman unos convenios por los que se perciben unas cantidades y posteriormente se desarrolla un plan estratégico de infraestructuras que es anulado por el TSJ y se determina que esas infraestructuras deben ser desarrolladas por el Ayuntamiento y no hay dinero para pagar esas infraestructuras porque se ha gastado en otras cosas, es decir, no solamente se incumple la sentencia, sino que también, teniendo conocimiento del problema, no se adoptó ninguna solución en su momento para arreglar el problema".

El vicealcalde de Murcia y concejal de Fomento, Mario Gómez, recordó que una vez afirmó que José Ballesta pasaría a la historia por ser el peor alcalde de Murcia, "pero hoy tengo que ampliarlo: va a pasar a ser el alcalde que más daño le ha hecho a Murcia y a los murcianos, porque él y el PP ha generado un agujero de 150 millones de euros a las arcas públicas que van a tener que pagar los murcianos a través de impuestos y tasas".

Los concejales han explicado que "ahora nos encontramos con un doble problema: por una parte buscar financiación para ejecutar las obras de la zona norte que no fueron realizadas y, por otra, busca financiación para realizar otras obras que estaban presupuestadas de forma irregular y poder así ejecutarlas".

Hay que recordar que, tras la sentencia del TSJ, se recurrió la casación pero el Tribunal Supremo ratificó la sentencia.

PP: "Es una campaña de desprestigio"

El Grupo Popular de Murcia sostiene que el PSOE de Murcia está llevando a cabo “una campaña de desprestigio y de acoso hacia los murcianos y hacia el Partido Popular”. La portavoz local del PP, Rebeca Pérez, insistió en el mensaje que ayer trasladó su compañero de filas, Eduardo Martínez Oliva: “Es rotundamente falso que se haya realizado de forma indebida la gestión de los convenios de la zona norte. Todos los proyectos impulsados por el Grupo Popular han contado con los expedientes favorables de los distintos servicios implicados en su tramitación, como la Intervención General, cumpliendo estrictamente toda la legalidad”.

Desde el PP recordaron que la justicia “siempre ha tumbado los intentos del PSOE de judicializar la política con sentencias que los socialistas mantuvieron ocultas durante más de 6 meses para tapar su incompetencia”.

“Esta noticia está basada en las mismas denuncias falsas que se han archivado, en la misma información tendenciosa que siempre utiliza el PSOE y en sembrar dudas infundadas para intentar justificar a toda costa su asalto a La Glorieta”, señaló Pérez, que recordó que los proyectos “diseñados por el PP, y que ahora paraliza el PSOE, han contado con financiación europea para sufragar hasta el 80% de las obras”.