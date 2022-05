Los niños ingresados en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia recibieron ayer una visita poco habitual.

Un grupo de soldados imperiales de Star Wars acudió a las aulas hospitalarias para acompañar a los pequeños en el día internacional de la saga de George Lucas, que se celebra cada 4 de mayo por el juego de palabras "May the force" y "May the 4th", en relación a la frase "may te force be with you" ("que la fuerza te acompañe").

Con motivo de la celebración del día de Star Wars, la Legión 501 pasó un rato con los pequeños para transmitirles "el poder de la fuerza".