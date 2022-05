Miles de personas salen a la calle para exigir subidas salariales y la congelación de los precios

El Primero de Mayo sacó a las calles de Murcia a miles de personas que han reivindicado, sobre todo, la subida de los salarios para hacer frente a la inflación y la consolidación de los derechos laborales conquistados en los últimos años. Los sindicatos CCOO, UGT y USO coincidieron en destacar la necesidad de reactivar la negociación colectiva en la Región de Murcia. Durante la marcha pudo verse a diversos cargos orgánicos e institucionales de PSOE y Podemos y otros colectivos como Juventudes Comunistas, Movimiento Feminista de Murcia, Orgullo Crítico Murcia y Coordinadora Anti Represión Región de Murcia, para reivindicar que “el trabajo sexual es trabajo”.

El secretario general de CCOO, Santiago Navarro, reivindicó, en primer lugar, la importancia de reactivar la negociación colectiva en la Región de manera definitiva. “Hay que recordar que dos de cada tres convenios están sin firmar actualmente y eso es un problema puesto que los trabajadores están perdiendo continuamente poder adquisitivo”. Para Navarro, otro de los objetivos de la movilización es recordar la necesidad de “consolidar los derechos laborales conquistados en los últimos años, en materia de pensiones, reforma laboral, contratación, regulación de los fijos discontinuos o contratas y subcontratas”.

“Nos manifestamos fundamentalmente para exigir al Gobierno que refuerce el sector público”, señala el secretario de CCOO, que explica que en los últimos meses se ha detectado un deterioro progresivo “a marchas forzadas; hay mil trabajadores de la sanidad que han dejado de contratar desde marzo, también en el IMAS hay 65 trabajadores que se van a ver en la calle desde este momento, y en el SEF también, 140 trabajadores en la calle. No entendemos esta actitud del Gobierno cuando esta pandemia aún no ha desaparecido”. El líder regional de CCOO defiende que los mayores de esta Región y las personas con dificultades físicas o psíquicas,” necesitan más apoyo, que el Gobierno regional esté con ellos, sobre todo ahora”.

Por su parte, Antonio Jiménez, secretario general de UGT, asegura que se viven días muy complejos. “Estamos en una situación de guerra, de crisis social, humanitaria, y a todo eso se une una presión inflacionista en toda Europa, España y especialmente en la Región, algo que está poniendo en riesgo los logros conseguidos en los últimos años”, afirma Jiménez, que destacó entre esos logros: “los ERTE por covid, gracias a los cuales se ha podido mantener el empleo en este país, la Ley del Teletrabajo, que sitúa a España en la vanguardia de la normativa europea, la regulación del derecho laboral de los ‘riders’, o del importante incremento del SMI en los últimos cuatro años, 264 euros, un 36% de incremento, y estamos hablando de la reforma laboral, que se ha aprobado sobre la base de un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales”, enumeró el secretario de UGT.

Según Jiménez, se está abriendo una nueva etapa y es justo que hoy se reconozca la tarea de la clase trabajadora y a las organizaciones sindicales porque las políticas por las que han luchado tantos años se están materializando. Aquí incluyó las demandas sociales en igualdad, “el feminismo en sentido amplio”, detalló.

Pese a las muchas conquistas alcanzadas, las fuerzas sindicales no están satisfechas y no olvidan que la Región de Murcia es una de las autonomías con los salarios más bajos de España, que sigue lejos de la media europea en salarios, un 26 por ciento menos. "Aquí, en la Región, tenemos una brecha añadida del 9 por ciento, y por ello, hace falta seguir hablando para mantener los precios y que los salarios no sigan perdiendo poder adquisitivo”, explica Jiménez. En este sentido, aseguró, es imprescindible mejorar la negociación colectiva, tanto a nivel nacional, con el acuerdo interconfederal de negociación colectiva, como a nivel regional.

“Tenemos 200.000 trabajadores en la Región de Murcia que no han visto actualizadas sus condiciones de trabajo y de salario; estamos hablando de una Región en la que hay convenios colectivos sin actualizar desde hace 10 y más años”, informó Antonio Jiménez, que asegura que “solo el 16 por ciento de los convenios colectivos tienen cláusula de garantía salarial”. En definitiva, sostiene que queda mucho trabajo por hacer. “La situación es extraordinaria y las medidas tienen que ser extraordinarias”, sentenció. Por último cargó contra las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno nacional. "No son suficientes, son medidas paliativas más que resolutivas", aseguró. Fue más duro con el plan de choque del Gobierno de López Miras. "Un plan que se ha hecho a espaldas de las organizaciones sindicales, que solo contempla 35 millones de euros cuando el Gobierno regional reconoce recibir del impuesto de hidrocarburos 400 millones de euros, de los que por cierto el presidente regional presume de poder prescindir". Este plan de coche de la Comunidad no contempla, según Jiménez, ayudas directas y "vende como propias ayudas que corresponden al Plan Estatal de Viviendas y su medida estrella es rebajar tasas, unas rebajas absolutamente pírricas".

El representante de USO en la Región, Pepe Sáez, fue muy claro en sus consignas: “Sin subir salarios, no hay salida”, asegura. Para Sáez, la clase obrera se está empobreciendo. “Llevamos mucho tiempo con los convenios colectivos, se están fijando los incrementos salariales por debajo del IPC, algo muy alarmante con la continua inflación que se está experimentando”, señala. También destaca que es clave que los contratos, “cuando no obedezcan a su función sean contratos indefinidos, como única forma de salir de esta crisis”. Para este líder sindical, lo que los trabajadores de la Región están demandando son unos salarios justos para que los trabajadores no sigan siendo, como siempre, los paganos en esta situación de crisis y que la reforma laboral con respecto al mercado del trabajo se cumpla en las empresas.”