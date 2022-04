La Policía Nacional ha llevado a cabo por primera vez en la ciudad de Murcia un dispositivo de seguridad en la fiesta del Bando de la Huerta desde el aire con agentes especialistas en el manejo de drones de Madrid y de Alicante para velar por la seguridad de los ciudadanos en este día festivo, en una jornada en la que detuvieron a cinco personas en una riña y localizaron a un anciano con alzhéimer.

La Brigada Provincial de Seguridad estableció como todos los años un dispositivo de seguridad en el que participaron agentes de diferentes unidades –G.O.R, G.A.C., U.P.R., Guías Caninos-; pero en esta ocasión, contaban también con agentes desde el aire. Los agentes no solo volaron las aeronaves no tripuladas para controlar la ciudad desde al aire, sino que también se apostaron en diferentes azoteas de Murcia con el sistema antidrones para impedir que se llevaran a cabo vuelos ilegales, y en su caso, neutralizarlos. Es importante informarse previamente sobre las condiciones en las que un dron puede o no ser utilizado, un dron no es un juguete.