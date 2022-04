Bando de la Huerta 2022: una explosión de emoción

Tras dos años de restricciones debido al covid, este 2022 el Bando de la Huerta volvió a las calles de Murcia por todo lo alto. Un reencuentro que se vivió con especial ilusión, diversión y emoción y que ha hecho olvidar los años de pandemia que le preceden. Miles de personas abarrotaron las calles, plazas y parques más céntricas de la ciudad, la gran mayoría de ellas sin mascarilla ni ataduras. Algunos decidieron pasar el día en familia, comiendo al aire libre, otros, sobre todo los más jóvenes, de fiesta con los amigos y bebiendo por las calles, aunque eso sí, de forma algo más contenida y controlada que en años anteriores.

El Jardín de la Seda fue uno de los principales puntos de reunión familiar. Fue por ejemplo el caso de Isabel, que acudió con otras madres del colegio al que van sus hijos, el Jesús María. Mientras los niños jugaban por el parque, ataviados con el traje de huertano, los mayores se divertían tomando un aperitivo. «Por seguridad hemos decidido venir a pasar el día al aire libre y con distancia. De hecho llevamos cuatro días buscando el sitio idóneo, en cuanto a espacio y sombra», destacó. Isabel tuvo que hacerle el traje «deprisa y corriendo» a su hija, «ya que en los últimos dos años de pandemia creció mucho», añadió. «Hemos venido a darlo todo y ya por la tarde bajaremos el alcohol», dijo entre risas.

Algunas familias, deseosas de ocupar los mejores lugares, llegaron al parque incluso de madrugada. Tal fue el caso de Verónica, «de la zona de la Seda de toda la vida», que acudió con su pareja, sus primos y demás familiares. «Somos de culo inquieto, por lo que a las 4.30 de la madrugada ya estaba mi tío sentado en la mesa», afirmó. «Decidimos venir aquí al ser un sitio más familiar, con menos jóvenes haciendo botellón», añadió. «Teníamos ganas de reunirnos toda la familia, ya que el año pasado tuvimos que reducir círculos por culpa de la pandemia», declaró. Su hija más pequeña, Lola, de tres años, vio este año «por primera vez» el desfile del Bando.

Daryna, refugiada ucraniana, lució feliz el traje de huertana que le había prestado su «segunda familia»

El Jardín de la Pólvora también se caracterizó por su ambiente familiar, este año con escasa o nula presencia de jóvenes. Noel, de 6 años, que fue a tomar algo con sus padres y abuelos en la terraza de un bar del parque, contaba con ternura y emoción que «tenía muchas ganas de celebrar el Bando» ya que «por culpa del virus» no había podido. También estaba deseando vestir el traje de huertano, que usa «desde que era un bebé».

Antonio, que vino desde Los Urrutias, pero que es natural de Murcia, también fue a la Pólvora a pasar el día con amigos y familiares, «como es tradición». Antonio lucía con orgullo el traje de huertano de su padre, con 50 años de historia entre sus telas. «Hace años había más gente en la Pólvora, este 2022 está más controlado, ya que los jóvenes se dirigen hacia otras zonas, como la Fama o la Fica», subrayó.

La Plaza de las Flores también estaba abarrotada, como es costumbre. Rocío, que se encontraba tomando algo con sus hermanas y unos amigos, vestía un bonito y detallado traje, hecho a mano por su madre e inspirado en el siglo XIX. Adornado con un refajo de seda y un corpiño a color, «algo que no suelen llevar los trajes típicos que lleva la mayoría de la gente», destacó. «El traje tiene ya diez años y con el paso del tiempo le vamos añadiendo nuevos retoques, como lazos, puntillas más caras, etc. Tenía muchas ganas de lucirlo de nuevo», añadió. A Rocío la acompañaban su hermana Andrea, de 25 años, y su cuñado, Taras, ucraniano que lleva 21 años afincado en Murcia y que celebra el Bando desde hace 15.

Al grupo también lo acompañaba Daryna, refugiada ucraniana de 22 años que se aloja desde hace poco más de un mes en casa de Andrea y que lucía, con una sonrisa de oreja a oreja, un bonito vestido de huertana que le había prestado. Taras, que está en la asociación de ucranianos de la Región, fue el encargado de gestionarlo. Daryna, procedente de Kiev, declaró en perfecto español que había aprendido en la universidad, que «estaba encantada de estar en Murcia», con lo que ella considera ya «una segunda familia». Respecto al Bando, era la primera vez que veía algo así y dijo «gustarle mucho la costumbre y los vestidos».

El evento ’Zona Huertana Dance’ de La Fica acoge a miles de jóvenes El recinto ferial de La Fica acogió ayer el evento ‘Zona Huertana Dance’, al que acudieron miles de jóvenes. Los asistentes pudieron disfrutar de DJ’s nacionales como Oscar Martínez, JM Duro o Ramsés López, entre otros. Además, se habilitó una zona de ‘foodtruck’ en la que no se sirvieron bebidas alcohólicas. Asimismo, durante todo el evento, que comenzó a las 11.00 y terminó en torno a las 20.00 horas, se repartieron bolsas para residuos y se lanzaron mensajes concienciando a los asistentes sobre la separación correcta de los residuos y la protección del medio ambiente.

La plaza de Santo Domingo, como no podía ser de otra forma, también estaba llena hasta la bandera, sobre todo en torno a las 14.00 horas. Daniel y Amalia, una joven pareja que paseaba por la zona, vino desde Orihuela para presenciar la esencia de las raíces huertanas de Murcia. «Es la segunda vez que vengo. La primera tan solo me centré en el botellón, pero este año he podido apreciar mucho mejor el encanto de las calles, la gente y sus trajes. Es precioso», destacó Daniel. Amalia, por su parte, es de Cuenca y asistió por primera vez al Bando. «En mi tierra no se celebra nada parecido», aseguró.

Reparten más de 1.000 marineras durante el concierto de Fenómenos Extraños El concierto de Fenómenos Extraños, celebrado ayer en la plaza de Toros, contó con la participación de la Asociación de Amigos de la Marinera (Asomarimur), que repartió más de 1.000 de estas típicas tapas murcianas. De su elaboración se encargaron las empresas Rosquillas Artesanas Frasquito, Precocinados El Canute y El Menú. Las marineras, junto a una cerveza de Estrella de Levante (patrocinadora junto a MurciaON), tuvo un coste de 1,50 euros. Asomarimur donará toda la recaudación a Cruz Roja, como hace en todos los eventos en los que participa.

Otros muchos grupos de jóvenes también se acercaron a Murcia desde otras ciudades. Como fue el caso de Alexei, que vino desde San Vicente con su grupo de amigos. Para disfrutar al máximo, decidieron alquilar una casa en el barrio del Carmen. «Nuestro plan es comer comida típica, conocer a la gente local, emborracharnos...», aseguró sin tapujos.

Por la Gran Vía también transitaba un mar de personas. Como Mercedes y Mariano, un matrimonio que a sus 76 y 82 años vivieron este gran día como llevan haciendo «desde que eran adolescentes». Mercedes vestía un traje hecho por ella misma y Mariano uno comprado, pero con la camisa hecha a mano por su mujer. «Por la mañana hemos ido a ver a la Virgen y por la tarde veremos la cabalgata, algo que es obligatorio», afirmó. Mercedes también lamentó que «se estén deteriorando algunas tradiciones en este día tan icónico», como por ejemplo el hecho de que algunas mujeres se vistan de huertanos o que otros «lleven deportivos en lugar de esparteñas por comodidad».