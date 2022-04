La luz del maestro Salzillo vuelve a iluminar Murcia en Viernes Santo

“Madre mía, nena, que todavía no viene el paso”, comentaba una señora, sentada en segunda fila en la calle del Pilar, a las nueve de la mañana. “¿No ves que lleva dos años sin salir la procesión? Pues hoy sale todo el mundo”, le contestaba la mujer sentada a su derecha. Aunque en realidad no lleva sólo dos años: desde el año 2018 no se veían nazarenos morados en las principales arterias del centro de Murcia. Sí que la truncó la covid, por dos veces, pero antes fue la lluvia, la que tan tristemente sufrieron este año ‘los coloraos’. Este Viernes Santo de 2022, por fin, La Mañana de Salzillo, un BIC andante, está en la calle.

