El artista granadino, Maka, vuelve a los escenarios tras dos años sin haberlos pisado y, en esta ocasión, ha elegido Murcia como una de sus primeras paradas.

Maka, uno de los exponentes más relevantes del flamenco urbano, se subirá al escenario de la Plaza de Toros de Murcia el 21 de mayo. En su regreso presentará su último disco: Detrás de esta pinta hay un flamenco.

Se trata de un álbum que denota una evolución en el sonido desarrollado por el artista hasta el momento, y que ha conseguido conquistar cada vez a más seguidores. El granadino se ha convertido en uno de los mayores representantes del flamenco urbano dentro de nuestro país en muy poco tiempo.

Canciones como El dinero no te vale, Te como la cara o Amor ya no queda, le han ayudado no solo a darse a conocer, sino a asentarse dentro del panorama musical. Solamente con estas tres canciones acumula más de 12 millones de reproducciones en la plataforma Spotify.