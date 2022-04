Murcia pedirá fondos europeos para rehabilitar cinco inmuebles icónicos

El Ayuntamiento de Murcia solicitará en los próximos meses fondos europeos para rehabilitar cinco inmuebles icónicos del municipio. De momento, solo se conocen tres de estos edificios municipales que aspiraran a conseguir esa inyección económica procedente de los Next Generation: la segunda fase de la Cárcel Vieja, el Mercado de Verónicas, y el edificio municipal de Saavedra Fajardo, dentro de la cual se ubica la plaza de abastos del mismo nombre. Los otros dos inmuebles todavía no se conocen. «Se barajan todavía distintas posibilidades», indicaron ayer fuentes municipales, que aclararon que todavía no se ha redactado el proyecto de reforma de ninguno de estos edificios. De hecho, la Junta de Gobierno aprobó ayer el encargo del proyecto de reforma del Mercado de Verónicas y el de Saavedra Fajardo a Urbumusa.

El edil de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública, Juan Fernando Hernández, detalló que estos fondos europeos estarán controlados por el Ministerio a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos y que se dividirán en dos convocatorias. «Para la primera enviaremos una solicitud para la segunda fase de la Cárcel Vieja, y otra para el proyecto de Verónicas, ambos con un horizonte de ejecución corto, para el año 2024, y con un presupuesto de 7 millones de euros cada uno», señaló el edil, que añadió que para la segunda convocatoria se presentarán tres proyectos más, «y uno de ellos es la reforma del edificio Saavedra Fajardo, cuyo final de obra iría para el año 2026 y que está valorado en poco más de 5 millones de euros». Según Hernández, las solicitudes para ganar los fondos de la primera tanda (Cárcel Vieja y Verónicas) se remitirán la semana que viene. «A partir de ese momento dependeremos de la valoración que hace el Ministerio, algo que podría alargarse entre dos y tres meses», aclaró el edil de Programas Europeos, que sostiene que se trata «de una oportunidad histórica para dar un gran salto de calidad en estos bienes propiedad del Ayuntamiento y que tienen un incuestionable interés histórico, cultural, y turístico». En cuanto a la segunda tanda, el plazo para presentar las solicitudes es de tres meses.