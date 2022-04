Las cuentas del Ayuntamiento se cierran con un agujero de 29 millones

El primer año de Gobierno de coalición PSOE-Cs ha recibido una mala noticia con las cuentas municipales. El Presupuesto del Ayuntamiento ha cerrado el 2021 con un remanente de tesorería negativo de 29 millones de euros, una cifra que supone un aumento de 12 millones de agujero con respecto a 2020, el año más crudo de la pandemia que se liquidó con una cifra en rojo de 17 millones, explicaron a esta Redacción fuentes municipales. Las mismas fuentes señalaron que la liquidación presupuestaria está lastrada por esos 17 millones que no pudieron ser enjugados porque el Ministerio de Hacienda no permitió ninguna operación al presentarse tarde la documentación. El agujero aparece además por la merma de ingresos que ha sufrido el Ayuntamiento de Murcia debido a la pandemia y a la contabilidad de los saldos de dudoso cobro, que se imputan en el presupuesto como ingreso aun no siendo cobrados, lo que permite endeudarse por una cantidad más elevada, explicaron las fuentes.

La liquidación presupuestaria ha sido realizada por la concejalía de Gestión Económica, que dirige el edil Enrique Lorca, y debe ser aprobada en Junta de Gobierno. Posteriormente, se eleva al Pleno municipal para que todos los grupos cuentan con la información. Su elaboración es preceptiva a la hora de diseñar el Presupuesto Municipal para el año siguiente, unas cuentas que aún no están a punto. La última fecha que ha dado el Gobierno local es la primera quincena de abril. El del 2021 se aprobó a finales de año, lo que ha lastrado toda la gestión municipal. Ese presupuesto, que es el que se ha liquidado ahora con remanente de tesorería negativo en 29 millones, ascendía a cerca de 427 millones de euros y en él se contemplaban dos operaciones de crédito por un valor de 23 millones de euros para inversiones y de 17 millones para cubrir los remanentes negativos de tesorería.