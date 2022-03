Crisis interna en Podemos de Murcia

No es la primera vez que ocurre y ayer se puso de nuevo de manifiesto en la rueda de prensa que dieron miembros de Podemos para analizar el proyecto anunciado por el Gobierno local de traslado de la estación de autobuses de San Andrés, y en la que no comparecieron los concejales del grupo municipal que se presentó coaligado con Equo.

La comparecencia pública la hicieron Elvira Medina, secretaria de Derechos Sociales y Programas de Podemos Región, y Luigi Carinci, portavoz de Podemos en el municipio, dos de los cargos orgánicos con que cuenta la formación morada, que está representada en el Ayuntamiento por dos concejales, Ginés Ruiz Maciá, actual portavoz del grupo municipal, y Clara Martínez, ambos concurrieron en la lista electoral de este partido en coalición con Equo.

Ni el portavoz en el Ayuntamiento ni su compañera concejala acudieron a esta convocatoria en la estación de autobuses porque, según ha podido saber esta Redacción, desconocían que se iba a producir esa comparecencia tal y como se realizó, aunque sí tuvieron conocimiento de que el partido se iba a pronunciar sobre el proyecto municipal anunciado el pasado viernes por el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, en el balance del primer año de gobierno de coalición entre socialistas y Cs.

Desde hace dos semanas el grupo municipal no tiene las claves de sus cuentas en redes sociales

La ausencia de los dos ediles de Podemos en la valoración de Podemos sobre el traslado de la estación llamó la atención de los congregados, aunque no es la primera vez que ocurre. Se han producido varios hechos que ponen de relieve la crisis interna o ‘divorcio’ que existe entre el grupo municipal y el partido morado.

Ha habido en el último año ausencias en comparecencias públicas de Podemos a nivel municipal que ahondan en esa percepción de desunión, con la complicidad de IU. Ambas formaciones, bajo el paraguas de Unidas Podemos, presentaron un plan de choque con medio centenar de medidas sociales de cara a la confección del Presupuesto municipal de 2021, que fue apoyado por los concejales Ruiz y Martínez, unos votos necesarios para que salieran adelante las cuentas.

En esta ocasión, el grupo municipal se enteró prácticamente por la prensa de ese plan de choque. Tampoco estuvo presente la representación municipal en el acto de protesta que hicieron los responsables de Podemos con concejales de municipios de su formación por el corte de las vías del tren.

Además, han tenido conocimiento por los medios de comunicación y por redes sociales del contenido de la rueda de prensa de ayer ante la estación de autobuses de San Andrés, en la que los representantes del aparato de Podemos manifestaron las acciones que haría su grupo municipal de la Glorieta, sin que se hubiera consultado con ellos.

Otro hecho que evidencia la crisis interna es que desde hace dos semanas aproximadamente el grupo municipal no tiene acceso a las claves de sus cuentas en redes sociales porque han sido cambiadas. El portavoz y concejal de Podemos en el Ayuntamiento no quiso ayer entrar a valorar la situación que existe con respecto a sus compañeros del partido mientras que Carinci aseguró que «no hay ningún problema con el grupo municipal y las acciones que llevamos a cabo se les comunican desde el partido». Añadió que «hay cosas que se hacen como partido y no desde lo institucional» en referencia a los concejales del Ayuntamiento de Murcia.