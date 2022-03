Educación desatasca la creación de dos comedores escolares en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia se ha comprometido a sacar adelante los proyectos para dotar de comedor escolar a los colegios públicos Pintor Pedro Flores y Nuestra Señora de los Ángeles de las pedanías de Puente Tocinos y El Esparragal. Si se cumplen los últimos plazos que se ha marcado, los trabajos podrían comenzar el próximo verano. Según han explicado fuentes municipales, la construcción del comedor del colegio Pinto Pedro Flores saldrá en breve a licitación, a través de un proyecto que incluye también la retirada del amianto y ciertos trabajos en el pabellón infantil. Estas actuaciones, en su conjunto, tienen un presupuesto de 110.000 euros aproximadamente.

En cuanto al centro de El Esparragal, el problema, según fuentes de la Concejalía de Educación, es que la Consejería debía autorizar un cambio en el proyecto inicial, y esa autorización llegó al Ayuntamiento hace tan solo unos días. En este caso, aseguran, el retraso no era achacable a la gestión municipal sino a la autonómica. El proyecto del centro de El Esparragal consistirá en el acondicionamiento de dos aulas para habilitar allí un espacio para el futuro comedor. Estos trabajos están presupuestados en 58.000 euros.

«Si va la cosa bien tendremos el comedor funcionando en septiembre, porque desde la Consejería nos han dicho que ya tienen el equipamiento», señala Ascensión López, directora de Nuestra Señora de los Ángeles, que señala que no se tratará de un mero servicio de cáterin, sino que allí se hará la comida.

La falta de un comedor significa para este centro educativo un 20 por ciento menos de matrículas. «Hemos visto que ha bajado el número de matrículas en los últimos años, porque es un servicio que mucha gente necesita; tras la pandemia la gente vuelve a trabajar, vuelve a salir y necesitan que sus hijos estén bien atendidos», explicó la directora, que sostiene que «por muy buena reputación que tengamos, con proyectos y programas muy reconocidos, nos faltaba este servicio que es esencial, y que llevábamos reivindicando desde hace 11 años».

Por su parte, Román Ruiz, director del colegio Pintor Pedro Flores, se muestra muy cauto. «Hasta que no vea aquí el pico, la primera ventana y la primera pared no voy a tener claro que se vaya a hacer».

Asegura que su centro ha pasado de tener unos 300 alumnos de media hace una década a tener hoy 120. «Si no hay comedor, no hay conciliación, y si no hay conciliación, los padres se marchan en cuanto surge una plaza libre en un colegio cercano, porque necesitan ese intervalo de 9.00 a 16.00 horas o de 9.00 a 18.00 horas si hay actividades extraescolares», indica Ruiz, que destaca que hay familias en situación de vulnerabilidad que realmente necesitan acceder a ese servicio con becas.

Hace también más de una década que existe la demanda de un comedor en este colegio. La antigua dirección del colegio solicitó en un principio que se aprovechara un solar anexo para ampliar el centro y levantar el comedor, «pero lo que ahora hemos propuesto es algo más práctico y funcional: eliminar dos aulas, una dedicada a informática y otra a música y otras actividades; esa idea sí ha parecido más viable», afirma el director del centro, que reconoce que lamenta la pérdida de las aulas pero « teníamos que elegir entre tener mucho espacio y no tener niños, o un espacio más contenido pero más niños».

La gestión, en los últimos días, del concejal de Educación, Antonio Benito, ha logrado desactivar las movilizaciones que ambos colegios estaban planteando realizar para visibilizar sus demandas.

El PP reclama más agilidad

Cabe señalar, que el Grupo Municipal Popular visitó ambos centros la semana pasada y se hizo eco de sus reivindicaciones, lo que habría ayudado a desatascar estas infraestructuras educativas.

Por otra parte, los populares recuerdan que la mayoría de las edificaciones de los 116 colegios que existen en el municipio «tienen bastantes años». Según el PP, eso implica que la labor de mantenimiento tiene que ser «muy rápida y eficaz». Por ello, el PP demanda que las pedanías recuperen la autonomía de gestión «que les ha eliminado el PSOE para que puedan acometer de manera ágil pequeñas reparaciones en edificios municipales, como son los colegios».