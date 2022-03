El Ayuntamiento de Murcia trasladará la estación de autobuses de San Andrés a la zona norte

La actual estación de autobuses de Murcia, situada en el barrio de San Andrés, será trasladada a la zona norte del municipio. El objetivo del Ayuntamiento es ganar en accesibilidad e intermodalidad y regenerar el céntrico barrio murciano y hacerlo más sostenible. Es una de las novedades que ayer anunciaron el alcalde, José Antonio Serrano, y el vicealcalde, Mario Gómez, en una comparecencia conjunta para hacer balance de su gestión cuando se cumple un año de la moción de censura que los llevó al poder en 2021.

El equipo de Gobierno tiene entre sus planes poner en marcha un proyecto de revitalización del barrio de San Andrés «por lo que se considera necesario sacar la actual estación de su ubicación para aprovechar la superficie como un nuevo espacio regenerador de la zona», señalaron fuentes municipales.

Por su parte, la concejala de Movilidad Sostenible, Carmen Fructuoso, detalló que se ha elegido la zona norte por la disponibilidad de terrenos municipales para poder llevar a cabo la nueva estación. Anteriormente se había barajado ubicarla en el barrio del Carmen, en el entorno de la estación de ferrocarril, pero Fructuoso descartó esa localización por la falta de terrenos municipales suficientes para dotar del espacio necesario a esa infraestructura. Tampoco es posible ubicarla en la misma estación de El Carmen, ya que, según unos informes técnicos, no tiene los andenes necesarios para poder albergar la cantidad de autobuses que tiene San Andrés, aunque sí ofrecerá un amplio servicio para la llegada y salida de autobuses.

En cualquier caso, la ubicación exacta en la zona norte, que está por determinar, será próxima al entorno del centro comercial Thader y la pedanía de El Puntal, para garantizar la conectividad con el tranvía.

Las cuentas de 2022 se retrasan hasta la primera quincena de abril El equipo de Gobierno municipal en el Ayuntamiento espera tener listos los presupuestos de este año en la primera quincena de abril. Según el vicealcalde Mario Gómez, el retraso se debe al aumento de los gastos y la reducción de los ingresos, entre otras cosas, por la nueva normativa sobre el impuesto de plusvalía. El líder de Cs en Murcia explicó que el gasto se ha disparado con motivo de la asunción de las competencias en materia de transporte público a las pedanías, por el incremento del precio de la luz y el gas y por las deudas generadas por demandas e impagos procedentes de anteriores legislaturas. Todo ello ha obligado a «reequilibrar» las cuentas y a tener que hacer continuos ajustes para poder mantener los servicios públicos «con la misma calidad que hasta el momento».

El proyecto, que no entrará en los presupuestos de este 2022, pretende, además, sacar el importante volumen de tráfico de los autobuses del barrio de San Andrés, al que se quiere someter a un proceso de regeneración y dotarlo de nuevas infraestructuras verdes, en consonancia con el proyecto de calmado del tráfico en el centro del municipio. Otras fuentes municipales detallaron que en el espacio que se quedará tras el traslado de la estación, el Ayuntamiento pretende crear un gran espacio de ocio y una zona verde que unirá San Andrés con San Esteban y con la zona del Malecón, a través de corredores semipeatonales desde la calle Mariano Montesinos hacia el jardín de la Seda, y uniendo éste con la plaza del Rocío y con el de la Pólvora.

Balance del año

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, y el vicealcalde y concejal de Fomento, Mario Gómez, acompañados de todos los concejales, hicieron ayer balance de su gestión y reivindicaron la «transformación» que está viviendo la ciudad desde el último año y con vistas a 2027. La revolución en el transporte público, la ampliación del tranvía hacia el sur, la previsión de 100 kilómetros de carriles bici, la inversión en arreglos en vía pública o el Plan Municipal de Vivienda, fueron algunos de los proyectos más destacados. Serrano resaltó la oportunidad de regeneración urbana que supondrá el soterramiento de las vías del tren y recordó proyectos como el de las pasarelas sobre el río Segura desde Barriomar hasta el Parque Este, la nueva ciudad deportiva o el parque metropolitano de Barriomar, entre otros.

Por su parte, Gómez sacó pecho de la drástica reducción de los contratos a dedo y de la remunicipalización de algunos servicios, como la gestión de los centros juveniles.

«Parálisis, mentiras y caos», el balance del PP

El Grupo Popular en Murcia también hizo ayer balance del año transcurrido desde que fue desalojado del poder en el Ayuntamiento por la moción de censura. Los populares resumieron este intervalo como un periodo de «parálisis, mentiras y caos» en el que no se ha puesto en marcha ningún «proyecto de ciudad».

La portavoz municipal del partido, Rebeca Pérez, acompañada de la portavoz del PP en la Región, Miriam Guardiola, denunció que se ha paralizado el crecimiento económico y la creación de empleo, y que ha habido una «inexistente gestión» de la pandemia del coronavirus en un momento en que ha aumentado la inseguridad ciudadana y el comercio local ha quedado «totalmente abandonado». También destacó que el periodo medio de pago a proveedores ha aumentado un 30 por ciento y que en el casco histórico existe una «mendicidad desatendida».

Aseguran que los proyectos que se anuncian cada semana en la Junta de Gobierno local, como el de instalar cinco pasarelas sobre el río Segura anunciado ayer, son del anterior equipo de Gobierno y otras iniciativas impulsadas por el PP han sido paralizadas «únicamente por motivos ideológicos».

Sobre las pedanías, criticaron que «se ha cercenado de manera injusta y sectaria su capacidad de gestión para atender las cuestiones más urgentes de los vecinos».

En cuanto al transporte público, los populares lamentaron que no se hayan cumplido los compromisos de gratuidad de las líneas que conectan con la universidad para los estudiantes y la supresión de las conexiones ferroviarias de cercanías y con Madrid.

La falta de inversiones en colegios públicos o centros de mayores, la paralización de proyectos estratégicos como la recuperación de la Cárcel Vieja o el yacimiento de San Esteban, o la «chapuza» en el bulevar del soterramiento de las vías del tren, fueron otras de las críticas planteadas por la portavoz popular, que aprovechó la ocasión para afear al actual equipo de Gobierno que no haya aprobado los presupuestos de 2022 a comienzos del año, como era su compromiso.

Serio correctivo de Podemos al Gobierno

El Grupo de Podemos aseguró que se siente «defraudado» con el nuevo equipo de Gobierno, al que apoyó, porque no ha impulsado ni un modelo de municipio ni los acuerdos pactados con el partido morado. Estas advertencias, señalaron, no son «una amenaza de ruptura», pero sí «un toque de atención serio» a la coalición de Gobierno, a cuyo lado estará Podemos «si van a poner por delante las necesidades de los vecinos, si no, no, porque no tiene sentido». Sin embargo, el portavoz municipal del partido, Ginés Ruiz, acompañado por la concejala Clara Martínez Baeza, aclaró que no se arrepiente de haber apoyado la moción de censura y que lo volvería hacer, puesto que el Gobierno de PP y Ciudadanos «estaba roto» y perdido en sus peleas internas, además de impulsar políticas con las que el partido no estaba de acuerdo.

Sin embargo, advirtió que no está «en absoluto» satisfecho con las medidas tomadas en el año que ha transcurrido, que se resumen, ironizó, en que «si abres el grifo, sale agua». Ruiz Maciá sostiene que el Gobierno de PSOE y Cs solo ha gestionado aquellos asuntos que «funcionan por inercia», pero no ha sido capaz de poner sobre la mesa un «modelo de municipio que dé sentido y lógica» a ese cambio de gobierno.

Tampoco se han puesto en marcha la inmensa mayoría de los compromisos adquiridos con la formación morada para apoyar la moción de censura y para sacar adelante los presupuestos de 2022, como el impulso del transporte público, la creación de «supermanzanas» para avanzar en el calmado de tráfico, la puesta en marcha de un centro de atención temprana de titularidad pública, el impulso de modelos de ocio alternativo, o la mejora de la climatización y sombrajes en colegios o su apertura por las tardes.

Se trata, insistió Ruiz, de proyectos de bajo coste económico y gran impacto social que no se han materializado ni se ha explicado por qué. Esta ausencia de modelo, lamentó, está también lastrando la elaboración del presupuesto municipal de 2022, que fue una exigencia clara del partido para apoyar y sacar adelante los de 2021.