"El PP ha cedido al chantaje de Ramón, no sé lo que le deberán"

La Junta Municipal de El Raal ha saltado esta semana por los aires tras conocerse que el PP ha decidido cesar a todo su equipo, pedáneo y tres vocales, para proponer el nombre de otras cuatro personas, cercanas al expresidente del partido en la pedanía, Ramón Andrés Abellán, quien en 2019 presentó su dimisión tras hacerse públicas unas grabaciones en las que se le escuchaba ofreciendo empleos a cambio de votos. José Ramón Manzanera, actual presidente de la Junta Municipal, seguía ejerciendo ayer como pedáneo, ya que dice no haber recibido ninguna notificación oficial. Desde el PP indicaban esta semana que «las renovaciones en las juntas son algo habitual» y quitaban hierro al asunto diciendo que «los cambios en El Raal responden solo a un cambio de caras».

¿Cómo fue su llegada a la alcaldía de la junta municipal de El Raal?

Estuve en la anterior junta del PP con Mariano González Nicolás y tras la llegada del PSOE me retiré de mi etapa política. Estuve cuatro años ajeno, trabajando como maestro. Pero en octubre de 2019 recibí una llamada del PP del Ayuntamiento diciéndome que si quería esa misma noche podía ser pedáneo, ya que había salido mi nombre y ese día era el Pleno. Acepté la propuesta porque tras el escándalo de los audios de Ramón pensé que era el momento de salvar el culo a mi partido y darle estabilidad.

¿Y qué ha pasado en estos dos años y medio para que ahora su propio partido quiera echarlo?

En el momento que entré, el partido decidió cambiar la lista continuista de Ramón por otra de cambio, pero ahí empezó mi calvario. Conseguimos una pedanía que hasta ese momento era del PSOE y en lugar de confiar en nosotros me encontré que algunos de mis propios concejales en La Glorieta me hacían el vacío. No me cogían el teléfono ni me concertaban citas. Me enteraba de los proyectos en mi pedanía por la prensa, los concejales de mi partido no hablaban conmigo.

¿Cuándo tuvo conocimiento de que su partido quería prescindir de usted?

Se me ha citado hasta en tres ocasiones para decirme que tenía que prescindir de mis vocales para que entraran otras personas nuevas. Querían que yo siguiera, pero con otro equipo, y me negué. La primera reunión fue sólo unos meses después de la llegada de mi equipo, poco antes de la pandemia, pero con la covid dejaron pasar un tiempo.

¿Qué razones le daban para hacer esos cambios?

El motivo era que había que reunificar al PP de El Raal, ya que está dividido entre los seguidores de Ramón y quienes no lo son. Ha habido un cambio en las directrices del PP regional y me llamaron de nuevo hace dos semanas para decirme que ahora sí, que hay que hacer el cambio ya.

¿Quién le cita y dónde?

Todas las reuniones han sido en la sede regional del PP, con Pepe Guillén [concejal del PP] y Pencho Perona [director general del Medio Natural]. En este segundo encuentro les dije no entender el motivo de los cambios a un año de las elecciones, pero me emplazaron a una nueva reunión unos días después para darme la lista definitiva a la alcaldía, la que nos sustituiría.

¿Cómo fue esa tercera reunión en el PP con Guillén y Perona?

Acudí a ese encuentro junto a mis vocales. Fue un verdadero atropello, una cacicada y, por lo tanto, nos negamos a aceptarlo. Ante nuestra negativa nos dijeron que entonces iríamos los cuatro fuera. Fue un chantaje directo y, como no lo aceptamos, el pasado viernes presentaron un escrito para cesarnos.

« Las tres reuniones se han celebrado en la sede regional del partido con Pepe Guillén y Pencho Perona»

¿Han podido hablar con alguien de la dirección regional del partido?

Llamé a Paco Abril [vicesecretario de Organización del PP regional] y a José Miguel Luengo [vicesecretario general del PP], pero me dijeron que ellos no sabían nada y que es el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Murcia el que toma esa decisión. Tengo claro que quien me ha echado ha sido el PP de La Glorieta, el de Pepe Ballesta, pero con la complicidad del PP regional. En este caso, el PP ha cedido al chantaje de Ramón, no sé lo que le deberán, pero las cuatro personas que quieren poner en nuestro puesto son del grupo continuista de Ramón.

Personas cercanas al entorno de Ramón denunciaban esta semana que todo se debe a un favor, a que Ramón ha conseguido entre 80 y 90 avales para López Miras de cara al congreso regional del partido...

Este señor ha puesto encima de la mesa una serie de avales, todo el mundo lo sabe y él mismo lo ha ido comentando, aunque es complicado de demostrar.

Sin embargo, la petición de cese casi se queda por el camino, ya que en un primer momento la firmó el concejal Antonio Navarro Corchón y no la portavoz del grupo popular, Rebeca Pérez.

Sabemos que Rebeca no ha estado de acuerdo con esta decisión, quizá por eso mismo no firmó desde un principio la petición de cese.

La noche del jueves hubo cena de pedáneos con el exalcalde Miguel Ángel Cámara y Ramón Andrés Abellán estuvo junto a él en la mesa.

Se sentó a la derecha del padre. Su presencia en esta reunión, en la que también estuve yo con mis vocales, es sólo un ejemplo más de que Ramón está de vuelta. En este encuentro muchos compañeros me dieron su apoyo, dicen no entender nuestra salida, por lo que me iré con la cabeza muy alta y mientras sigo trabajando.