"Si hay un culpable de la moción de censura es Ballesta"

Tras 26 años de gobiernos del PP. Los principales artífices del cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de Murcia, el alcalde José Antonio Serrano y el vicealcalde Mario Gómez, hacen balance con LA OPINIÓN del trabajo realizado desde que lograran desbancar al PP tras 26 años en el poder. Esta Redacción solicitó una entrevista al exalcalde y concejal del PP, José Ballesta, para conocer su visión de lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento desde que dejase el bastón de mando, pero se negó a concederla.

Mucho se habló del efecto mariposa que se generó tras las mociones de censura de hace un año en el Ayuntamiento de Murcia y en la Asamblea Regional, pero, ¿cuál fue el origen de ese cambio? Mario Gómez lo tiene claro: su batalla contra el exalcalde José Ballesta para sacar la corrupción de la Administración local.

Se cumple un año del debate de la moción de censura, y también de esa noche clave en la que Cs se propuso dejar atrás al PP y cogobernar con el PSOE.

Esa noche de la que hablas es el comienzo de una época, el origen de una transformación en Murcia, pero también el final de todo lo que yo estaba sufriendo por intentar aplicar un cambio en las políticas municipales. El PP se negó en rotundo y entonces comenzó una campaña de difamación, de desprestigio, y de ataque personal que acabó en una falsa querella criminal contra mí del vergonzante Ballesta, el cual, sin pudor alguno, sin ética y sin moral, llegó a decir en los medios de comunicación que había puesto esa querella, que tenía pruebas que determinaban que yo había dado documentación del Ayuntamiento confidencial, algo que se ha demostrado que es mentira. Si eso no demuestra la poca moralidad que tiene este personaje, peor es querer mercadear con esa falsa querella criminal, porque llegó a decir que si Cs no llevaba a cabo la moción de censura él la retiraría.

¿Es usted entonces el origen de las mociones de censura y de la sucesión encadenada de hechos que culminaron con las elecciones de Madrid?

Si hay un culpable de esa moción de censura en Murcia y del efecto mariposa fue por un lado Ballesta, porque su ego no le permitió gobernar en coalición y no quería cambiar la gestión municipal, y mi tenacidad en la defensa del proyecto político de Ciudadanos.

Ballesta no quiso eliminar los contratos ilegales o irregulares en la Administración local teniendo pleno conocimiento de su existencia, porque yo se lo comunicaba. La moción de censura no se gestó de la noche a la mañana.

¿Hubo algún punto de inflexión?

Puedo ser más concreto, el momento exacto es cuando Intervención le comunicó al equipo de Gobierno que los contratos de servicios de la Administración tenían que ser supervisados y fiscalizados por Contratación. Y ahí es cuando el PP dice: si Mario Gómez tiene que controlar también todo lo que hacen los concejales del PP, apaga y vámonos, porque ya no vamos a poder a hacer los chanchullos que solíamos hacer.

Este medio publicó que Albert Rivera, a través de José Manuel Villegas, intercedió para que no triunfara la moción de censura en la Asamblea.

Lo desconozco. Me puedo imaginar que llamó hasta el apuntador. Porque a mí, la noche antes de que saliese Ballesta para decir que iba a poner la querella criminal me llamaron desde Madrid para tranquilizarme, para decirme: va a pasar esto, no te preocupes, que a ti no te va a faltar de nada.

¿Desde el PP?

(...) Lo que digo es que me puedo imaginar que todo el mundo llamó a todo el mundo...

¿Qué diferencia hay entre gobernar con el PP y hacerlo con el PSOE?

Esto es como el yin y el yang, como la noche y el día. Ballesta y su equipo eran una banda de egocéntricos que solo miraban para ellos, para su partido, sin importarles nada los ciudadanos. Solo trabajaban para sacar un rédito político y personal y cubrir sus egos. Hoy PSOE y Ciudadanos están demostrando que saben gobernar en coalición, independientemente de las fricciones que puedan surgir, como ocurre en cualquier buena familia. Es fácil ponerse de acuerdo cuando tus compañeros de viaje tienen claro que el objetivo es que los ciudadanos estén en el centro de todas las decisiones.

¿Qué le debemos específicamente a Cs en este año de cogobernanza con el PSOE?

Uno de los objetivos que nos planteamos era reducir en la medida de lo posible esa cantidad de contratos menores. Hemos pasado de tener casi 40.000 contratos a dedo, muchos de ellos con irregularidades, a 5.000, una reducción del 70 por ciento. Y el PSOE asumió eso desde el primer momento.

Otro de nuestros objetivos fue integrar las pedanías en el municipio. Se estaban haciendo contratos de mantenimiento exclusivos para la ciudad, como si los ciudadanos de las pedanías fuesen de segunda o de tercera. El PP creía que la descentralización que tenía planteada a través de las juntas vecinales era mejor que tener un servicio de mantenimiento global. Vamos a sacar ocho lotes para el mantenimiento, donde no se le quita ni un milímetro de potestad al pedáneo, lo único que estamos haciendo es reducir la burocracia y ganar en eficacia.

¿Qué otros logros se han logrado que no hubiesen sido posibles con el PP?

Por poner varios ejemplos, se va a poner en marcha una red de aparcamientos disuasorios gratuitos. Algo que con el PP habría sido totalmente imposible. Se está poniendo en marcha la ciudad del deporte, algo que llevábamos conjuntamente PSOE y Cs en nuestros programas electorales. Algo muy destacado es el Plan de Vivienda Municipal y el desarrollo del cohousing. También hemos conseguidos cosas que no se ven, como una transformación interna dentro de la gestión municipal, hemos pasado de tener concejalías que era minicortijos a tener una coordinación en beneficio de los ciudadanos, lo que también provoca una optimizando de los recursos.