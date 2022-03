Hasta 60 vehículos de Policía siguen a la espera de reparación

Hasta 60 vehículos policiales de Murcia esperan su reparación en el parque móvil que tiene el Ayuntamiento en Espinardo. Del total, 29 son coches y 31 son motocicletas, según fuentes municipales. Tal acumulación de recursos ya está generando un serio problema para el servicio de Policía Local, tal y como denuncia el SIME, el sindicato mayoritario en el Cuerpo.

«Es un problema que venimos arrastrando en los últimos años, y principalmente, por lo que sabemos, se trata de un problema de contratación», señala Antonio Jesús Rex, uno de los responsables de la sección policial del SIME, que recuerda que «lo último que hizo el concejal de Seguridad Ciudadana es meter un millón de euros para comprar 30 coches de Policía por la vía de urgencia, hasta que no lleguen esos vehículos, la situación seguirá siendo complicada».

«Hay veces en las que no hay coche para sacar, durante los fines de semana hay que rebuscar y rebuscar coches y no hay, y luego está el tema de las prácticas de los policías que van a llegar; va a ser complicado con la falta de recursos que existe», indica Rex, que también mencionó las actuaciones que requieren, obligatoriamente, el uso de un coche, como el traslado de un detenido.

Según este responsable del SIME, la urgencia sobre este asunto ha quedado algo invisibilizada «porque no es lo mismo tener 700 policías que tener 450; por ello esto ha sido un problema latente pero no acuciante, porque no se disponía de tanto personal y no se tenía, por tanto, tanta necesidad de los vehículos, pero ahora sí, sobre todo, con la llegada inminente de una nueva promoción».

El PP de Murcia recuerda que el parque móvil municipal «depende del vicealcalde y edil de Fomento, Mario Gómez». Aseguran que cuando llegó al Ayuntamiento, Gómez entró con la idea de cambiar el sistema de arreglo de los vehículos municipales, que se venía haciendo a través de contratos menores. Según estas fuentes, la idea del edil de Ciudadanos, entonces socio de gobierno de los populares, fue sacar adelante un contrato general para la adquisición de piezas de recambio y arreglo de vehículos. Sin embargo, denuncian desde el PP, «no ha hecho nada, solo sabe dar largas, y ha generado así un grave problema a uno de los servicios más esenciales en un municipio, y ha generado un caos absoluto en el parque móvil, que ahora mismo parece el cuartel de Policía Local».

Desde el Ayuntamiento indicaron a esta Redacción que el contrato para centralizar el mantenimiento y la adquisición de piezas de repuesto está en la fase de pliegos y se llevará «próximamente» a Junta de Gobierno.

Murcia contará en breve con 138 nuevos agentes de Policía Local

Un total de 138 nuevos agentes de Policía Local incrementarán la seguridad en el municipio en los próximos meses. En este momento, hay 64 aspirantes a agente, 52 hombres y 12 mujeres, que se encuentran actualmente recibiendo formación, informó el Ayuntamiento recientemente. Estas 64 nuevas plazas de Policía Local se unen a otros procesos selectivos. De esta forma, a los 64 policías en formación se sumarán 16 nuevos agentes de la oposición por el sistema de movilidad, que se incorporarán el próximo mes de marzo, y 58 del próximo proceso selectivo, sumando así un total 138.



El Ayuntamiento trabaja para la incorporación de medio centenar de nuevos vehículos

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento recuerda que la acumulación de vehículos en el parque móvil «se viene produciendo desde hace años, ya que no ha habido una renovación gradual de los vehículos de Policía Local, lo que ha provocado que la flota actual sea muy antigua». Por ello, aseguran estas fuentes, el Gobierno de PSOE y Ciudadanos está «trabajando intensamente en su renovación». Recuerdan desde el Consistorio que «desde marzo hasta la actualidad se han incorporado o están en proceso de incorporación cerca de medio centenar de nuevos vehículos». En este sentido recordaron que el 4 de marzo la Junta de Gobierno aprobó la adjudicación del suministro de cuatro vehículos híbridos para la Policía Local. Además, el pasado 3 de noviembre los agentes estrenaron 10 nuevas motocicletas

También destacaron que en mayo de 2021 se incorporaron los tres primeros vehículos híbridos.

Por otra parte, esas fuentes municipales señalaron que actualmente se encuentra en licitación la adquisición de dos vehículos 4x4, uno de ellos híbrido.

El Gobierno local también pone en valor la aprobación de la concesión de un crédito extraordinario con el que se invertirá un millón de euros en la adquisición de 30 nuevos vehículos de Policía Local. Asimismo, informan, se está elaborando un Plan de Modernización de la flota policial para que anualmente se adquieran un mínimo de vehículos con el fin de actualizar la flota.