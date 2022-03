El Consistorio no reconoce la deuda con la Junta de Hacendados

La polémica por las obras de canalización que estaba llevando a cabo la Junta de Hacendados en la acequia de Benetúcer están lejos de resolverse. Las espadas siguen en todo lo alto tras la decisión del Ayuntamiento de paralizar los trabajos y romper el convenio con la Junta para «impedir que sigan destruyendo la Huerta de Murcia». A la espera de que se produzca, en los próximos días, una reunión para tratar de reconducir la situación, el ambiente entre los regantes huertanos, que han decidido llevar el caso al juzgado, y el Ayuntamiento, no puede estar más enrarecido. El último capítulo de esta larga historia de desencuentros tiene que ver con la supuesta deuda de 400.000 euros que el Ayuntamiento tiene con la Junta. El presidente de los hacendados, Diego Frutos, denunció hace unas semanas que el Consistorio no ha pagado aún las anualidades de 2020 y 2021 en concepto de trabajos de limpieza y desbroce en los cauces cimbrados.

Este cometido, explican desde la Junta, corresponde al Ayuntamiento pero «lo tenían delegado por las complicaciones que conlleva». Sin embargo, el Ayuntamiento de Murcia no reconoce esta deuda. Según el concejal de Urbanismo, Andrés Guerrero, la forma en la que estaba redactado el convenio no es la adecuada. «No especifica, de manera concreta, los trabajos que se tenían que realizar», informa el edil a esta Redacción. Además, afirma que el año pasado no se suscribió ni firmó ningún convenio, por lo que entiende que no hay que pagar esos 200.000 euros. También duda y no reconoce, de momento, la deuda de 2020, una cuestión que será revisada por los servicios jurídicos municipales.

«Quiero, a corto plazo, sentarme con la Junta, porque hay que adoptar medidas sí o sí, y me mantengo en el criterio de que esas decisiones deben tomarse de manera conjunta», explica Guerrero en referencia a la continuidad de los trabajos, paralizados vía decreto, que permitirían que el agua volviese a discurrir por este cauce que da servicio a 7.000 tahúllas y unos 2.000 huertanos.

En cuanto a la resolución del servicio de Disciplina Urbanística con respecto a un tramo, en la misma acequia , ya canalizado, en el que se aseguraba que este tipo de actuaciones supramunicipales están amparadas por un artículo de la Ley de por lo que no es preciso la obtención de una licencia municipal, «siendo suficiente con la presentación de una comunicación», Guerrero manifestó que sigue teniendo sus dudas. «En su momento solicité un informe jurídico al respecto, porque hay un recurso por medio que hay que resolver», sostiene el edil, que asegura que su intención es desarrollar «un protocolo interno y a partir de él dibujar unas líneas claras, concretas y fijas, donde ya sepamos cada uno donde estamos».

En cuanto a la posibilidad de recuperar el convenio se mostró firme: «No, hicieron una actuación discutible desde el punto de vista jurídico cuando hubiéramos podido sentarnos para evitar lo que se hizo en el entorno de la acequia».