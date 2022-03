En el año 2017 Ana Corbalán se quedó a las puertas de ser la primera bombera de la Región de Murcia, y aunque superó con nota todas las pruebas teóricas y físicas de la oposición, fue rechazada en la entrevista final del proceso, si bien el Tribunal Supremo consideró que la decisión no se ajustó a derecho y por ello obliga a que sea admitida en el cuerpo.

"En estas oposiciones las mujeres estamos solas, somos una excepción. Necesitas mucha fuerza mental porque la idea generaliza es que no hay mujeres que lo puedan hacer y hay que romper con eso", explica en una entrevista concedida a EFE.

"Claro que somos distintos, pero también esas diferencias aportan más valor a un trabajo. Debe haber hombres y mujeres en todos los campos y por eso tenemos que luchar", reflexiona.

"Creo que, cuando vieron que yo había logrado una plaza, muchos sintieron miedo e incertidumbre"

Corbalán, de 45 años, ha recibido la sentencia "feliz y emocionada", pero también "con miedo e incertidumbre" hacia su futuro porque, aunque ha cerrado el largo periplo judicial que ha acompañado a su caso, su ingreso en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia no será inmediato.

El Consistorio murciano tiene ahora un plazo de tres meses para llamarla a completar el proceso selectivo pasando por una formación que todos los aspirantes que superan las oposiciones deben hacer antes de acceder al empleo público.

"No sabían cómo manejar la situación y lo más fácil era excluirme: las mujeres estamos solas"

"Nunca nadie en la historia del Ayuntamiento ha suspendido esa formación, pero después de tantos años luchando, sé que todo puede pasar, no sé qué se habrán planteado hacer conmigo", explica.

Porque, para Corbalán, el hecho de que fuera rechazada en la última prueba del proceso, que se prolongó durante un año, tiene una relación directa con ser mujer, ya que todas las fases previas, teóricas y prácticas, las había superado con nota, y también los test psicotécnicos.

"Después de tantos años luchando, sé que todo puede pasar, no sé qué se plantean hacer conmigo"

"Todo lo que dependía de mí, porque era el resultado de lo que había estudiado y de mi preparación física, lo pude hacer. Fue una gran decepción ver lo poco que valió todo ese esfuerzo porque, al final, da igual lo buenas que hayan sido tus notas. La plaza la decide directamente un psicólogo, no con una nota numérica, sino con una valoración de apto o no apto", lamenta.

El Tribunal Supremo avala con su sentencia esa opinión, como ya hicieron antes el juzgado de lo contencioso administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia; todo ellos corroborando que no se ajusta a derecho que la admisión de los opositores no la tome un tribunal, sino un asesor externo del mismo.

Por ello, la sentencia obliga al Ayuntamiento de Murcia a permitir a la candidata continuar con el proceso selectivo, en este caso, con la formación en la academia, y a indemnizarla por los años transcurridos.

Bases sin versión femenina

Otros dos opositores de esa convocatoria, varones, también recurrieron sus "no aptos" en el mismo punto que Corbalán, y también han ganado el caso en los tribunales.

Para la aspirante, esta sentencia "es un logro" en lo personal, porque finalmente su preparación ha dado sus frutos, pero también porque le han dado la razón "en que un proceso de este tipo, con pruebas tan duras y tantos años de preparación detrás (ella le dedicó 15 años) debe regirse por criterios justos, valorados por un tribunal".

"Nadie se plantea que no puede ser lo mismo levantar 45 kilos de peso para quien pesa 50 kilos que para quien pesa 90"

También considera que acceder al cuerpo de bomberos municipal abrirá camino a otras mujeres que hasta ahora ni siquiera se presentan a las pruebas por considerarlas inaccesibles.

A la pregunta de si ha sufrido machismo en este proceso, la respuesta es un rotundo sí, y en distintos ámbitos; el primero en la exclusión de su candidatura en la entrevista final:

"No hay ninguna mujer en el cuerpo, entonces, sinceramente, creo que cuando vieron que yo había logrado una plaza, muchos sintieron miedo, incertidumbre. No sabían como manejar la situación. Lo más fácil era excluirme", apunta.

Las propias bases de la convocatoria, dice, tienen también un sesgo machista, pues las pruebas físicas apenas se diferencia en requisitos para los candidatos en función de su sexo, y son idénticas en el caso de las pruebas de aptitud.

"Yo no inicié este proceso por feminismo, no he hecho bandera de nada"

"Al redactar las bases, no hay una visión femenina, nadie se plantea que no puede ser lo mismo levantar 45 kilos de peso para quien pesa 50 kilos que para quien pesa 90", remarcó.

"No digo que las pruebas para las mujeres deban ser fáciles, porque es una profesión dura, pero el trabajo de bomberos es un trabajo en equipo, y no todos los miembros del equipo tienen que tener las mismas características ni hacer el mismo trabajo. Eso se ha entendido en otros cuerpos como policías y guardias civiles, pero no aquí en 150 años del cuerpo", lamenta.

En el camino recuerda también con tristeza como compañeros de oposición la engañaron con informaciones falsas o llegaron a decirle abiertamente que no les gustaría trabajar al lado de una mujer. Otros criticaban que le iban a "regalar" la plaza por ser la única candidata femenina.

"Pero también otros muchos me han apoyado, han reconocido mi valía, y con eso me quedo. Yo no inicié este proceso por feminismo, no he hecho bandera de nada, solo para conseguir lo que creo que es justo. Y para demostrar que claro que hay mujeres que están preparadas para el puesto", afirma.

"También las habrá que no lo están, igual que otros compañeros hombres. Pero tenemos que competir en igualdad de condiciones para poder avanzar", concluye.