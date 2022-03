"Conocer de cerca a las altas esferas de la Policía fue una gran decepción"

El responsable de la sección policial del sindicato SIME en el Ayuntamiento de Murcia, el subinspector de Policía Local, Reinaldo García, anunció la semana pasada su jubilación por problemas de salud.

¿Cómo fue esa transición entre Barcelona y Murcia?

Procedía de la Guardia Urbana de Barcelona, donde ejercía como caporal (subinspector), una institución policial con más de 3.000 funcionarios, donde todo estaba reglado y ordenado. Para mí fue un cambio; aunque al inicio me costó mucho asimilar, conseguí superarlo anímicamente centrándome en mi trabajo en la calle junto a mis compañeros, lejos de la organización y de su sistema de trabajo.

¿Qué momento destacaría de su trayectoria en Barcelona?

Detener a unos asesinos que tanto terror produjeron en Barcelona; localizar de madrugada, en la fría sierra, a un niño perdido; algunos tiroteos cruzados con atracadores, una variada vida profesional con 4 medallas y unas 100 felicitaciones, pero los que más te marcan son los más tristes: la ejecución de un compañero por ETA o la agresión del asesino Lanza que dejó en una silla de ruedas con graves problemas neurológicos a otro gran compañero.

¿Y en Murcia?

Me centré en trabajar en la calle, pero tras la lesión que me originó el comienzo de mis andanzas por los quirófanos, fui destinado a la Sala del 092, donde tuve la desgracia de conocer de cerca a las altas esferas, su estilo de mando y su sistema de trabajo; me produjo tal decepción profesional y personal, que nunca más volví a entender el trabajo de la misma forma.

Entonces llegó el SIME...

Los compañeros del Sindicato supieron apoyarme, encauzar y aprovechar mis ganas de trabajar y de ayudar a los demás, y cuando quise darme cuenta ya éramos el sindicato mayoritario, tanto en el Ayuntamiento como en la policía, donde organizamos un grupo de trabajo permanente y presente en todas las secciones y comisarías.

¿Cómo está la Policía Local?

Los agentes han sido organizativamente unos huérfanos, por eso, como grandes autodidactas, solo se puede destacar su gran capacidad de trabajo, sus ganas y su profesionalidad. Hay mandos policiales, grandes profesionales, ‘excretados’ que viven en un permanente estado de castigo y escarnio público, condenados por cometer el execrable delito de pensar de forma diferente a la mente única que debe regir en esa organización.

Logros en el SIME...

Quedaron atrás los expedientes de jefatura, los cambios de destino arbitrarios (buenos destinos para los «amigos); cuadrantes al libre albedrío..., pero más que enumerar todas las mejoras logradas, tanto profesionales como laborales, de conciliación, y económicas, me quedo con la idea de que a pesar de tantos logros, en el SIME solo se piensa en seguir hacía adelante.

¿Qué queda pendiente?

Entre otras cosas, la más importante es eliminar las retrógradas e inseguras patrullas unipersonales, algo que creo que se cumplirá en breve.

Cómo afronta su futuro.

Difícil, pero siempre he sabido adaptarme y encontrar un trabajo donde poder aportar y ayudar, de servidor público en la calle a la lucha en los despachos, por lo que creo que, de una u otra manera, seguiré intentando, día a día, sentirme útil.