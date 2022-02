Un hombre que fue exculpado en las diligencias abiertas tras la denuncia por violencia de género presentada por su exmujer aseguró al defenderse de esa acusación que la denunciante no quiere admitir que están divorciados, y no hay forma de que se vaya de su casa y deje de querer seguir acostándose con él en la misma cama.

Así se recoge en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia que desestima el recurso que la exesposa presentó contra el auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de esa capital, que, en septiembre pasado, acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

En su apelación, la denunciante aseguró que se contaba con elementos de prueba suficientes para continuar con la causa, ya que estaban sus manifestaciones, unos mensajes de whatsapp y su diario personal.

Al rechazar su recurso, la Sala dice que esos mensajes no añaden nada nuevo a lo ya conocido, y menos aún el diario, al estar escrito por ella misma, por lo que confirma el sobreseimiento acordado por el juzgado al no advertir indicios de prueba de que el denunciado hubiera agredido o amenazado a la denunciante.

El denunciado rechazó las acusaciones al indicar que su único deseo es conseguir que ella se vaya de la vivienda, que es de su propiedad, para añadir que ella "se mete en su cama en contra de su voluntad" y que no hay forma de echarla.

Y añadió que la acogió en la vivienda por ser la madre de sus hijos, pero solo por unos días, pero que ella sigue allí y "no acepta que ya no son pareja, que se debe marchar y que ya no pueden dormir juntos".

También explicó que cuando se divorciaron ya vivían en casas distintas y que la acogió temporalmente al cesar la relación que ella había mantenido con otra pareja.