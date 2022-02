En esta Región, la mejor tierra del mundo, (menos mal que del agua no se habla, porque bueno está el tema, con la dulce y con la salada) a menudo nos entra la llantera al ver los casos y estadísticas que cada día aparecen sobre cómo andan nuestras cosas, los temas de educación, la relaciones entre el número de sanitarios y los pacientes, el medio ambiente, los índices de pobreza, etc. etc. en los que solemos estar entre lo peor de cada casa. Pero, hoy me gustaría dedicar este espacio a comentar una situación que no afecta a muchas personas, pero que, a los que les fastidia, les fastidia un rato largo.

Se trata de aquellos que pretenden, en estos momentos históricos, viajar en tren a Madrid desde Murcia. El que suscribe, que comenzó a utilizar el ferrocarril para llegar a la capital cuando los trenes llevaban bancos de ‘jardinera’ en los vagones de tercera, que eran los que yo tenía que usar dada mi coyuntura económica, como la mayoría de los españoles en aquella época, en la que Franco nos estaba enseñando lo que vale un peine, digo, que estos asientos se llamaban así porque estaban fabricados con barras de madera, iguales que los que todavía quedan en los jardines, y que, dado que se tardaba entre 12 y 14 horas en llegar desde Cartagena a Madrid, cuando te ponías de pie después del viaje era materialmente imposible andar derecho pues tu columna vertebral había cogido forma de ‘S’ que es la que tienen esos asientos. Pero hablemos de la actualidad, que para cosas viejunas siempre habrá tiempo. Como todos sabemos, las obras del soterramiento del AVE a su paso por Murcia han obligado a que ADIF tenga que inventar un procedimiento para que los seres humanos que quieran ir a Madrid en tren puedan hacerlo. Y es menester señalar que muchos murcianos, antes incluso de darse la situación actual, ya teníamos decidido cómo viajar a Madrid. Sencillamente nos íbamos en coche a Albacete y allí tomábamos el AVE, que, en hora y media escasa, nos dejaba en la estación de Atocha. Este viaje resulta muy agradable además porque siempre te encontrabas en el tren con decenas de amigos y vecinos de nuestra Región y podías charlar un rato. El ‘todo Murcia’, oiga. Pero, claro, también hay personas que no pueden viajar así por diversas razones, a saber: ser mayores para conducir hasta Albacete, no estar en condiciones físicas para hacerlo, ir con mucho equipaje o con niños pequeños, no salirle de las narices tomar ese camino, etc. etc. y han de aceptar la oferta que ADIF les ha pergeñado, hasta hace poco, la de salir hacia Archena en autobús y allí subir a un tren Alvia y viajar a Madrid. Como pueden ustedes ver, un poco cutre todo, aunque se podía soportar. Pero henos aquí que eso ha sido cambiado y ahora el plan es otro. Se trata de lo siguiente: Usted, desde donde demonios viva, va a la estación y toma un tren de cercanías a Orihuela. Alguno podría pensar que, desde allí, vía Monforte, podrían seguir hasta Madrid acortando camino. Pero, no, amigos, ese tren tiene que llegar a Alicante, recoger personal y partir hacia Madrid. El viaje se pone así entre cuatro horas y media y cinco horas y media, dependiendo de donde salgas, provocando en los viajeros una sensación de malestar, un sentirse potreados, llevados de un lado a otro, como puta por rastrojo, con perdón, pero es que, cuando te lo cuentan, tú comprendes muy bien lo que sienten al decir: ‘tengo que ir a Madrid a ver a mis nietos, me cojo un taxi o el autobús para ir a la estación, y, cuando llego, resulta que no voy para allá, sino que voy para acá, Vega Baja adelante, como si hubiera perdido el rumbo, hecho bicarbonato, que se dice. Comprendo muy bien lo que se siente cuando quieres ir en dirección norte y te llevan recorriendo el este, como si te hubieras equivocado de tren, como si estuvieras ya un poco gagá, triste y derrotado bajo la suela del zapato de ADIF. A ver si acaban pronto las obras del soterramiento y podemos ver con nuestros cansados ojos el AVE en la estación del Carmen, en la de Cartagena y demás. Por cierto, ¿quién aceptó este trazado del AVE a Murcia por Alicante, en vez de la ruta tradicional por Albacete? A ver si lo recuerdan ustedes.