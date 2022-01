El último Pleno del Ayuntamiento de Murcia, celebrado el pasado jueves, acordó reparar los muros de la acequia Benetucer (Llano de Brujas) en su tramo más deteriorado, desde el almacén de materiales existente en la Vereda de Solís hasta la Vereda de la Barca. Además, el Ayuntamiento ejecutará una senda verde en su recorrido. La moción fue defendida por el Grupo Popular y fue apoyada por todos los grupos, salvo el de Podemos, que decidió abstenerse.

Según explicó el edil popular, Antonio Navarro, la acequia Benetucer riega Puente Tocinos, Llano de Brujas y Santa Cruz. En la prolongación de la Vereda de Solís, en Llano de Brujas, «se encuentra uno de los rincones más preciados, paisajísticamente hablando, de nuestra huerta, ideal para una senda verde y así la teníamos previsto desarrollar», afirmó el concejal. Los populares recordaron que la Junta de Hacendados desarrolló una primera actuación, «pero es insuficiente y debe complementarse con una actuación más ambiciosa que continúe con la reparación de la acequia y que aúne, asimismo, una senda verde», tal y como en los pasados años se pusieron en marcha en otros lugares como Puxmarina, La Ñora, Churra la Vieja o Murcia Río, entre otras.

«Desde el PP de Murcia queremos poner el foco de atención en el gran valor ambiental y ecosistémico, que hay en este tipo de entornos. Por ello, requerimos su preservación y potenciación», destacó el concejal Antonio Navarro.

Durante el debate que tuvo lugar en el Pleno, el concejal de Urbanismo, Andrés Guerrero dejó caer que la Junta de Hacendados no se ha mostrado demasiado colaborativa en este asunto. «Se le trasladó en reiteradas ocasiones la necesidad de aportar un proyecto y no se hizo; y no sabemos cuál es su criterio», señaló.