El archivo de la denuncia que interpuso el PSRM-PSOE ante la Fiscalía Superior de la Región por los vídeos de campaña electoral utilizados por el exalcalde José Ballesta de cara a los comicios de 2019, tal y como adelantó LA OPINIÓN, no frenará a los socialistas. El concejal de Gestión Económica, Enrique Lorca, señaló ayer que todavía no había tenido acceso al auto, pero que, en su día, se denunció «porque vimos hechos evidentes e irregularidades que no se podían pasar por alto».

Tras asegurar que su partido respeta, pero no comparte la decisión de la Fiscalía, Lorca anunció que el PSOE denunciará los hechos en el juzgado «porque no solo no vamos a dar un paso atrás, sino que nos mantenemos firmes en que en este contrato en cuestión se llevaron a cabo irregularidades en todo su proceso». Sostiene el concejal que los hechos solo se pusieron en conocimiento de Fiscalía, y que ahora el PSOE dará el paso de formalizar la denuncia. Por su parte, el vicealcalde y edil de Fomento, Mario Gómez, recordó que en anteriores resoluciones judiciales «se habla de multitud de irregularidades e incluso ilegalidades». A raíz de esos informes, el equipo de Gobierno está trabajando «en la apertura de incoación de expedientes para tomar las medidas pertinentes, e incluso, tomar otras vías». En ese sentido, Mario Gómez recordó que algunas denuncias están también en el Tribunal de Cuentas «y posiblemente muchas lleguen al Tribunal Contencioso Administrativo». «Lo único que puede hacer el PP es dar explicaciones y pedir disculpas a la ciudadanía», señala Mario Gómez «Si el PP cree que hay motivo para sacar pecho cuando un fiscal hace un informe en el cual establece que su gestión municipal está plagada de irregularidades e ilegalidades, creo, sinceramente, que se lo deberían hacer mirar», señaló. Para Gómez, un partido debería dar ejemplo, «y eso solo se puede hacer con una buena gestión. Ante lo que dicen los informes jurídicos solo se pueden hacer dos cosas: dar explicaciones y pedir disculpas a la ciudadanía; Murcia se merece un gobierno que promueva la transparencia y la legalidad», sentenció. Cabe recordar que el contrato de jardines es uno de los más cuantiosos del Ayuntamiento de Murcia y salió a concurso por valor de 70 millones de euros. Entre los criterios puntuables, el pliego incluía la presentación de ‘vídeos render’ de anteproyectos y estudios que supondrían para las licitadoras unos costes previos de 80.000 euros, según los socialistas. Guillén: «Tratan de esconder la denuncia falsa que presentaron» El concejal del PP José Guillén consideró ayer que el archivo de la Fiscalía demuestra que «la Justicia siempre pone a cada uno en su sitio y es la que tiene que dar y quitar razones». Sobre la intención del PSOE de denunciar en loz juzgados el contrato de Parques y Jardines, el PP considera «mezquino que sigan intentando utilizar la justicia incluso después de archivos tan contundentes como el que hemos conocido de la Fiscalía y de los que se han producido en los últimos meses». Para los populares, el PSOE está intentando «tapar el archivo de la denuncia falsa que presentó». Por otra parte, les resulta «curioso» que los socialistas anuncien esa intención ahora, tras la publicación de La Opinión, «cuando tenían conocimiento del archivo desde hace seis meses».

Aunque el proceso de licitación fue recurrido y el contrato no se había adjudicado todavía cuando arrancó la campaña electoral (la licitación se resolvió en agosto de 2019), según la denuncia del PSOE, el equipo de Ballesta utilizó los vídeos que había elaborado para el proceso STV-Actúa. Unas sospechas que no han sido confirmadas en la pericial de la Guardia Civil en la que se basa la resolución de la Fiscalía. En esa denuncia, además de a Ballesta, acusaban al entonces concejal de Modernización, José Guillén, que fue también el jefe de campaña para las municipales de mayo de 2019, y a la adjudicataria de la licitación STV-Actúa, perteneciente esta última al Grupo Generala, a la empresa pública Urbamusa y a la mercantil Paissano.